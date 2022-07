¿Te conviene entrarle a una tanda? Conoce las ventajas y desventajas

Las tasas de interés siguen aumentando debido a la crisis inflacionaria mundial. Por ello se vuelve más caro el pedir un préstamo bancario, y en esta situación las economías familiares están más y más presionadas. Sin embargo, las familias mexicanas cuentan con maneras tradicionales de enfrentar las dificultades económicas. Una de ellas, que forma parte de la cultura popular, es la tanda.

Todos hemos escuchado hablar de las tandas. Pero no todos sabemos en qué consisten. Las tandas son básicamente un sistema de ahorro colectivo basado en la confianza.

En una tanda un grupo de personas, por lo general compañeros de trabajo o vecinos, ahorran en conjunto dando una cuota fija cada determinado tiempo, por ejemplo cada semana. Y a su vez, cada semana uno de los ahorradores recibe lo reunido por todos los demás.

Se acostumbra rifar los turnos en los que los participantes recibirán la tanda. Así que para los primeros en recibir el dinero la tanda funcionará como un préstamo sin intereses. Mientras que para los últimos en recibirla será como un ahorro. Algunas veces es el organizador de la tanda el que recibe la primera entrega, por lo que se puede decir que es el que sale ganando.

La tanda es una estrategia popular nacida de la necesidad económica, una iniciativa de la gente, por lo que depende meramente de la solidaridad y del respeto por los compromisos. Pero probablemente la mayor ventaja de la tanda es que no te cobrarán intereses en el caso de que seas de los primeros en recibirla.

Foto ilustrativa: Pexels

Desventajas de la tanda

Desgraciadamente, la tanda tiene algunas desventajas y riesgos que tienen que ver con su condición informal.

Primero que nada, al no existir garantías legales es un sistema que se presta a fraudes y robos. Si no recibieras el dinero sería difícil recuperarlo mediante vías legales, ya que la tanda no está formalizada como institución financiera.

La mayoría de las desventajas son para los que ocupan los últimos turnos para recibir su dinero. Ya que podrían recibir menos si uno o varios participantes abandonan la tanda, o incluso si hay una devaluación en la que el dinero que invirtieron vale menos. Además, los participantes no pueden disponer de su dinero sino que tienen que esperar su turno para recibirlo.

Por último, una consideración es que el dinero que ahorras en la tanda no genera intereses. A diferencia del dinero que ahorras en un banco, que genera aunque sea un poco de intereses a tu favor y puedes disponer de él cuando quieras.

Al iniciar en una tanda debes de tener en cuenta sus ventajas y desventajas, ya que prácticamente los únicos que reciben alguna ganancia son los primeros turnos en recibir el dinero, mientras que para los demás es un simple ahorro con algunos riesgos.