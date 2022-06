Desarrollan alumnos del Tec de Monterrey videojuego enfocado en la salud mental

Tres estudiantes de la carrera de Tecnologías Computacionales del Tec de Monterrey campus Chihuahua, desarrollaron un videojuego con el que buscan apoyar y promover la salud mental de jóvenes, pues consideran que es un tema fundamental para el desarrollo de las personas.

El nombre del videojuego es "Book of Glory".

Andrés Acevedo, Ethan Castañón y Mari González, crearon la empresa Nefarious Game Studios, una startup creada con el objetivo de ayudar a las personas por medio de los videojuegos y la diversión.

“Yo quería hacer un juego con el propósito de la salud mental, pero estaba en primer semestre y no sabía nada, entonces fue cuando me contacté con Ethan y Mari, tuvimos un brainstorming y nos dimos cuenta de que no podíamos hacer un juego de esa escala.” relató Andrés.

El primer videojuego que desarrollaron los estudiantes fue Colors- A Colorful Adventure, un juego para móviles que para ellos fungió como práctica. Durante esta etapa se les unió Hassan Abbud, actual programador principal del equipo.

Su segundo proyecto The Book of Glory, el que consideran el más grande hasta el momento porque es un videojuego de rol para PC y consola y que tiene como centro el tema de la salud mental.

La idea del juego surgió de Andrés, quien compartió los videojuegos lo ayudaron a superar una etapa difícil en su vida.

“Quise combinar la diversión de un videojuego con ayuda para hacer sentir bien a alguien”, compartió.

“El propósito del juego es acompañar al jugador y demostrarle cómo superar sus miedos y seguir adelante”, Andrés Acevedo.

La historia del juego gira alrededor de Adler, un chico que se muda a un pueblo y que durante su adaptación vive aventuras en dos mundos y al respecto Mari González contó:

“Un mundo es la vida real dónde los jugadores conocen amigos, ayudan a las personas, exploran el pueblo.

En la noche, en los sueños, viajan a un mundo alterno de fantasía dónde exploran cualquier aventura de fantasía derrotando monstruos y haciendo aliados para solucionar los problemas.”

Los monstruos contra los que Adler combate son criaturas con máscaras que atormentan a las personas en el mundo paralelo, afectando a sus contrapartes en la vida real.