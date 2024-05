OpenAI presenta una versión de ChatGPT más poderosa y gratuita: esto es lo que puede hacer

OpenAI, el fabricante de ChatGPT, dijo el lunes que lanzaría un nuevo modelo de IA llamado GPT-4o, que razona a través de voz, texto y visión.

La directora de tecnología de OpenAI, Mira Murati, dijo durante un evento transmitido en vivo que el nuevo modelo GPT-4o se ofrecería de forma gratuita porque es más eficiente que los modelos anteriores de la compañía.

Los usuarios pagos de GPT-4o tendrán mayores límites de capacidad que los usuarios pagos de la compañía, dijo.

OpenAI está bajo presión para expandir la base de usuarios de ChatGPT, su popular producto chatbot que cautivó al mundo con su capacidad de producir contenido escrito similar al humano y código de software de primer nivel.





Se siente como la IA de las películas... Hablar con una computadora nunca me ha parecido realmente natural; ahora lo es.Sam Altman, CEO de OpenAI





OpenAI, respaldado por Google, enfrenta una creciente competencia y presión para expandir la base de usuarios de ChatGPT, su popular producto de chatbot que cautivó al mundo con su capacidad de producir contenido escrito similar al humano y código de software de primer nivel.

En el evento de transmisión en vivo, los investigadores de OpenAI mostraron las nuevas capacidades de asistente de voz de ChatGPT. En una demostración, ChatGPT utilizó sus capacidades de visión y voz para convencer a un investigador de resolver una ecuación matemática en una hoja de papel.

This demo is insane.



A student shares their iPad screen with the new ChatGPT + GPT-4o, and the AI speaks with them and helps them learn in *realtime*.



Imagine giving this to every student in the world.



The future is so, so bright. pic.twitter.com/t14M4fDjwV — Mckay Wrigley (@mckaywrigley) May 13, 2024

En otra demostración, los investigadores mostraron la capacidad del modelo GPT-4o de traducción de idiomas en tiempo real.

Las demostraciones de OpenAI rayaron en la ciencia ficción, con ChatGPT y su interlocutor en un momento involucrado en bromas coquetas. El investigador de OpenAI le dijo al chatbot que estaba de muy buen humor porque estaba demostrando "lo útil y sorprendente que eres".

ChatGPT respondió: "¡Oh, basta! ¡Me estás haciendo sonrojar!"

Introducing GPT-4o, our new model which can reason across text, audio, and video in real time.



It's extremely versatile, fun to play with, and is a step towards a much more natural form of human-computer interaction (and even human-computer-computer interaction): pic.twitter.com/VLG7TJ1JQx — Greg Brockman (@gdb) May 13, 2024

Altman publicó en X después del demo, "ella", en lo que parecía ser una referencia a la llamada película de 2013 de Spike Jones sobre un hombre que se enamora de su asistente de inteligencia artificial, con la voz de Scarlett Johansson.

La directora de tecnología de OpenAI, Mira Murati, dijo en el evento que el nuevo modelo se ofrecería de forma gratuita porque es más rentable que los modelos anteriores de la compañía. Los usuarios pagos de GPT-4o tendrán mayores límites de capacidad que los usuarios gratuitos de la compañía, dijo. El modelo GPT-4o estará disponible en ChatGPT durante las próximas semanas, dijo la compañía.

Poco después de su lanzamiento a finales de 2022, ChatGPT fue considerada la aplicación más rápida en alcanzar los 100 millones de usuarios activos mensuales. Sin embargo, el tráfico mundial al sitio web de ChatGPT ha estado en una montaña rusa durante el año pasado y recién ahora está regresando a su pico de mayo de 2023, según la firma de análisis Similarweb.