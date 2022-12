WhatsApp: Ya no se pueden tomar capturas de pantalla a estos mensajes

WhatsApp ha sido una de las aplicaciones que de manera constante ha recibido diferentes actualizaciones, la mayoría de ellas han estado relacionadas con aspectos de privacidad, pues la dueña de esta red social destacó que es de suma importancia poner atención a este aspecto por el bien de todos los usuarios.

Es así, que llegó la herramienta de mensajes cifrados con los que se pueden hablar y solo las personas que integren esa conversación podrán verla, pero no solo eso, ya que también es posible que estos chats se borren. Para hacer uso de estas funciones es indispensable contar con la última versión de la App.

Otra de las opciones es seleccionar quién puede ver tu estado en línea, esto significa que solo la gente que tu quieras sabrá si estás conectado o no, pues ahora nadie podrá reclamarte en caso de que no respondas. Dentro de estas funciones se implementó otra, que ahora ya no permitirá capturas de pantalla en ciertos mensajes.

¿En dónde no se pueden tomar capturas?

Fue hace unos días que en la aplicación se añadió una de las funciones que fue anunciada semanas atrás, y está relacionada con los mensajes temporales, que consisten en contenido que solo puede verse una vez, y que no se almacena, pueden ser fotografías o videos.

Pues antes, las personas tenían la opción de tomarle captura de pantalla si querían guardar lo recibido, pero ahora ya no se puede hacer, ya que la app de manera automática activa una leyenda en la que dice que no se puede ejecutar dicha acción.

“Para mayor privacidad de bloquearon las capturas de pantalla”, es el texto que aparece cada vez que se intenta hacerlo. Lo mismo ocurre con los celulares que pueden grabar pantalla. Para mandar imágenes que solo se pueden una vez tienes que seguir estos pasos.

Abre WhatsApp y entra en al chat con el que quieras interactuar.

En la barra para escribir un mensaje presiona el icono de la cámara para abrir la galería y veas todo lo que esté almacenado en tu teléfono.

Selecciona lo que quieras compartir.

En el lado izquierdo de la barra para escribir mensajes te aparecerá el número ‘1’ en la parte. En cuanto le des ‘aceptar’, tu destinario solo la podrá ver una vez.

Una vez que esté visualizada se borrará del chat y ya no podrá abrirla de nuevo.

