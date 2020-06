Vienen 15 días críticos, Cocentro

Serán críticos los 15 días de espera para que los pequeños comerciantes del Centro de la ciudad puedan abrir sus negocios, con las respectivas medidas preventivas, luego de pasar más de 70 días sin recibir ingresos, explicó Joan Sarroca, presidente de Concentro.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Después de 70 días y algunos más, cerrados nuestros negocios, yo creo que 15 días difícilmente los podemos aguantar, pero pues es lo que tenemos que hacer. Son más de 2 mil 300 comercios que están cerrados en atención al público y alrededor de 30 mil empleos se vieron afectados en la zona Centro”, dijo Sarroca.

Indicó que los comerciantes tienen la esperanza de abrir sus negocios este próximo 15 de junio, con las debidas medidas de precaución que fueron giradas por las autoridades de salud, tales como el uso permanente de cubrebocas, disposición de gel antibacterial a los clientes y un aforo controlado dentro de los establecimientos.

“Cuando pasemos de rojo a naranja, podemos tener un aforo del 30% en los comercios que tienen salida hacia la calle, esto quiere decir que las plazas comerciales y negocios que no tengan esta característica no podrán abrir hasta que no se tenga otro color”, explicó.

Agregó que la mayoría de los negocios aquí en el Centro tienen su puerta de entrada y de salida hacia la calle, por lo que podrán regresar a las actividades con un aforo de 30%. Indicó que de momento se tienen mínimos reportes de clausura por negocios que abren de manera anticipada.

De tal manera que alrededor de 300 negocios siguen abiertos al ser de sector esencial, es decir, restaurantes y comercios que presentan servicios de salud como clínicas y de venta de uniformes e instrumentos para enfermeras, doctores, etc.

Te recomendamos:

Ráfagas --La apuesta de reforma electoral es nacional --Activan boots en contra del Municipio --La culpa es de la Federación, dicen

Local Alerta en Chihuahua por extravío de fuente radioactiva