Aarón Acosta presentará en Chihuahua su conferencia “Reinvéntate”

El conferencista motivacional Aarón Acosta dará una plática con el objetivo, según indica, que los asistentes al evento cambien radicalmente su forma de ver la vida y su forma de vivirla, coloquio que lleva por título “Reinvéntate y que nada te detenga”, la cita es el 15 de marzo a las 20:00 horas en el salón Sunion del Hotel Mirador, la cual es apta para toda la familia.

Reinvéntate es la conferencia donde el chihuahuense Aarón Acosta comparte la forma en que ha aprendido a ver y vivir la vida, entendiendo la importancia que el ser humano se reinvente cada vez que sea necesario, cuando la vida los tumba, cuando pierden algo o alguien importante, o cuando se pierden a ellos mismos. Entender que la vida los puede tumbar, pero que en ellos está el volver a levantarse y el aprender a cómo hacerlo, no sólo para volver a levantarse y seguir avanzando, sino para hacerlo de una forma más consciente, inteligente y efectiva.

Un testimonio y experiencia que demuestran que, cuando tienen la suficiente fe e impregnan de pasión genuina todo lo que hacen, grandes cosas comienzan a lograr. Esta vivencia te enseñará a valorar cada pequeña gran cosa que hay en tu vida y te ayudará a descubrir hasta dónde puedes llegar y en qué tipo de persona te puedes convertir, entendiendo que la mejor manera de vivir, es inspirado y alineado con tu propósito.

Sin duda que Aarón presenta un testimonio de lucha, de fe y de superación ante la adversidad, y entenderán que reinventarse a ustedes mismos no es cuestión de suerte y que todos lo pueden lograr.

¿QUIÉN ES AARÓN ACOSTA?

Según información que aparece en su página web su filosofía es “Si cambias tu forma de ver la vida, tu misma vida puede cambiar”, es lo que ha llevado a Aarón Acosta a superar todos los retos y adversidades que se le han presentado en la vida, originario de Chihuahua, México, de profesión abogado y con un gran amor por la vida, se ha desempeñado en el ámbito de la motivación y desarrollo personal, impartiendo pláticas y conferencias, basado en su testimonio personal y en las experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida, quien aunque es joven, posee una gran filosofía por vivir que a tocado la vida de muchos, con su gran carisma, alegría, dinamismo y amor por la vida, comparte sus experiencias y aprendizajes logrando cautivar a diferentes públicos ante los cuales se ha presentado.

Foto: Aarón Acosta Mx

Es un joven que vivió su infancia y adolescencia como cualquier otra persona, proviene de una familia sencilla y muy unida, al cual todo le había transcurrido de una forma común y corriente, sin embargo, a sus 18 años, en la etapa que comienza la juventud, en donde el común de las personas comienzan a hacer planes, edad en la cual todo es fiesta diversión con ciertas obligaciones y responsabilidades, donde debes comenzar a planear tu futuro, su vida da un giro de 180 grados, el cual lógica y drásticamente cambió su existencia y su forma de ver la vida.

Así lo comparte Aarón Acosta… “El 27 de diciembre de 1997 fue un parteaguas en mi vida, esa mañana todo me cambió totalmente en cuestión de segundos, de pronto me encontraba tirado boca arriba en la azotea del segundo piso del lugar en el cual trabajaba… ese 27 de diciembre fue el primer día de mi nueva vida, pues como consecuencia médica me amputaron mis pies y mis manos… me quedó claro que todo en mi vida iba a cambiar, tenía que cambiar, desde ese día me han sucedido infinidad de cosas, buenas, malas y regulares, pero sin duda todas ellas han sido experiencias que han servido para lograr convertirme en la persona que ahora soy y de lo cual me siento muy agradecido con Dios y totalmente orgulloso de mi”, expresa en su página.

Los boletos están disponibles en su página de Facebook donde está registrado como Aarón Acosta Mx.