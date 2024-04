Adrián Uribe afina su estilo como conductor de revista

Seguidor del concepto de los programas late night, Adrián Uribe perfecciona su estilo de conducción teniendo como figuras a seguir a exponentes internacionales y nacionales de producciones de ese estilo, sin embargo siempre tiene en mente desarrollarse con un toque personal.

"Uno tiene que enfocarse en seguir su propio camino. Hay personas que te motivan, soy muy fan de Jimmy Fallon, de Jimmy Kimmel. En México de Adal (Ramones), era muy fan de ‘Otro Rollo’, todos los martes estar prendiendo la tele y querer estar ahí. De hecho en un momento dado le fui a pedir trabajo para ser parte de su elenco de sketches y no se dio. Después de eso empezó 'La hora pico', las cosas se dieron por otro lado", explicó el conductor en la presentación de la cuarta temporada del programa "De noche pero sin sueño".

"No quiero ser como nadie. Cuando quieres copiarle a alguien creo que lo estás haciendo de una manera equivocada. Parte del éxito de un late night es la esencia del conductor, es lo que hace la diferencia", añadió el también comediante.

Desde su comienzo en 2022, Uribe ha sido el encargado de conducir el programa. Acostumbrado a que las entrevistas se las hicieran a él y no a hacer preguntas, encuentra en el show una oportunidad de desafiar sus habilidades.

"Ha sido un gran aprendizaje para mí en todos los aspectos, sobre todo en la parte de las entrevistas, que era lo que más me agobiaba, porque era lo que menos había hecho en mi carrera. Fue lo que más trabajé, ahora veo las entrevistas de la primera temporada y digo 'sí me veía nervioso’. En las últimas cambié el chip. Es de las cosas en las más he sentido evolución", aseguró.

En el pasado, "De noche pero sin sueño" recibió a artistas como Ozuna, Edén Muñoz, Patricia Zavala, Sofía Reyes, entre otros. En sus próximas emisiones, el set del programa contará con la presencia de Livia Brito, Bárbara de Regil, Los Ángeles Azules, Olga Tañón, y Ángela Aguilar, por mencionar algunos.

"Nuestra intención es que sea tal el éxito del programa que ya no importe quién esté de invitado, que la gente lo busque por las secciones o por los sketches. Obviamente lo engalana una celebridad, pero que llegue un momento en el que quien esté, la gente lo busque porque sabe que la va a pasar bien", dijo Adrián Uribe, quien además señaló a algunos artistas que desea tener en el futuro.

"Me hubiera gustado tener de invitada a Shakira, pero ya no se logró. También a Ana de Armas, a Salma Hayek haciendo algún sketch conmigo, a Sofía Vergara, que hizo un sketch conmigo en ‘La Hora Pico’ hace 24 años, ahora siendo la estrella que es, me gustaría tenerla", mencionó.

"De noche pero sin sueño" estrenó su cuarta temporada, producida por Miguel Ángel Fox; se transmite los viernes por la señal abierta de Las Estrellas.