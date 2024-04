Alberto Barros conquista con su propuesta musical a jóvenes de 12 a 20 años

Reconocido por ser un pilar en el género de la salsa romántica, Alberto Barros no deja de lado su labor de seguir creando música para los seguidores que lo han acompañado por décadas, pero también a los más jóvenes, a los que les tiene un reconocimiento especial.

“Estoy trabajando en pos de perpetuar la salsa en el corazón de los latinoamericanos, de los jóvenes y los que vienen, porque también me llena de satisfacción que muchos de nuestros seguidores son jovencitos de 12, 16 o 20 años, que consumen normalmente otro género. He ganado seguidores de la juventud. Me llena de regocijo, estoy muy orgulloso”, dijo el productor y trombonista colombiano en entrevista con El Sol de México.

“Es algo que me hace augurar que la salsa seguirá. Todo el tiempo me retroalimento haciendo música, creo que eso es lo que me tiene en la jugada, como decimos allá en Colombia. Mi gasolina es hacer música todo el tiempo”, añadió el artista originario de Barranquilla, que está por presentar dos medleys en los que mezcla la salsa con la cumbia.

“Los llamé ‘Medley rumbón salsa’ y ‘Medley rumbón cumbia’. Son una rumba total, siento que le di al clavo”, mencionó “El Titán de la salsa” sobre los temas presentados en ambas producciones.

En sus inicios, Alberto Barros fundó la agrupación Los Titanes de la Salsa, con la que estrenó algunas de sus composiciones más reconocidas hasta la fecha. “Por retenerte”, “Sobredosis” y otros éxitos formaron parte del repertorio con el que dejó huella en las décadas de los 80 y 90.

“A partir de ahí se popularizó full la salsa, la gente que solamente oía baladas las escuchaba bailables. Fue importante el momento en el que empezó la salsa romántica porque se expandió”, mencionó Alberto Barros, reconociendo la influencia que él significó para dicha evolución.

Alberto Barros hará un tributo musical al sonido colombiano / Cortesía

Tomando su pasado, Alberto Barros basa su proyecto en redefinir sus temas más exitosos para darles, como dice, “actualizar su sonoridad” y darles un toque “fresco”. “Que los arreglos se oigan modernos, eso es lo que de pronto el refresh que le he metido a la música que no venía realizando”, dijo.

SE LLEVA BIEN CON LA NUEVA ERA

Trabajar utilizando las nuevas tecnologías que suponen la era digital y las nuevas plataformas, así como abrazar a las redes sociales y a las figuras salseras más recientes, son acciones que Alberto Barros sabe dominar a la perfección.

“Siempre he estado abierto a la evolución y a lo que vaya pasando. Nunca trato de poner resistencia, no me quedo en el pasado. No digo que antes era mejor o qué tal. Yo estoy en el presente y hacia el futuro, mirando las cosas que funcionan, no mirar hacia atrás, sino cómo hacer esto”, aseguró.

REGRESARÁ AL AUDITORIO NACIONAL

El próximo 24 de abril, Alberto Barros regresará al Auditorio Nacional, en un show en el que estará acompañado de su hijo Luis Barros como telonero, y en el que se reencontrará con uno de sus mejores públicos.

“Lo que más me gusta es su lealtad, son fieles todo el tiempo, sin importar lo que esté pasando. Es un público exigente, están acostumbrados a grandes eventos y por eso lo son”, mencionó.