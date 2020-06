Alex Fernández para papá

“Es un gran tipo mi viejo…” le cantó alguna vez el Potrillo al Charro de Huentitán. Hoy su hijo Alex Fernández le dedica “El tiempo no perdona”, un tema de Francisco Elizalde que estrenó hace poco más de una semana.

“Es una canción muy especial, muy bonita, mi papá la escuchó del Chico, a mi abuelo le gustó y me sugirió grabarla, queríamos sacarla el año pasado pero decidimos lanzarla hasta ahora como un sencillo editorial (…), dijo a Gossip el nieto de Vicente Fernández.

“Batallé para cantarla, tenía en mi cabeza los recuerdos y anécdotas de mi papá, me costó muchísimo y el video es de las pocas cosas que me han hecho llorar en la vida”, confesó.

¿Cómo te va, Alex?

Asimismo, admitió que el apellido Fernández le da cierta ventaja, pero al mismo tiempo es un gran reto, “venir de una gran dinastía me pone en el reflector, donde me van a ver con 10 mil veces más expectativa, pero al final del día Dios y el público deciden si te va bien o mal, independientemente de quién seas”.

Al comienzo de su carrera, el público le apodaba el tapatío, el jalisciense, incluso el potrillito, que no le agradó mucho, pero al final El Heredero le gustó y ya es el oficial.

Alex está orgulloso de ser hijo de Alejandro Fernández, “es una gran persona, me gustaría ser tan buen papá como él con nosotros y ojalá mis hijos lleguen a quererme tanto como yo a él”.

Y no se diga de don Chente, “mi abuelo es muy sabio, es un genio, me ha enseñado que siempre hay que lograr tus objetivos, disfrutar lo que hagas, no clavarte en chismes, tener los pies en la tierra, no descuidar la familia y estar conectado con tus seguidores”.

Uno de sus objetivos es revolucionar y refrescar la música mexicana, llevarla a las nuevas generaciones de todo el mundo, no sólo de México y, por supuesto, tiene planes de venir a Chihuahua.