Camila Fernández se rinde al mariachi

Desde hace seis años, Camila Fernández comenzó su carrera como solista. Si bien muchos creen que todo ha sido gracias al apellido de su familia, el apoyo de su abuelo Vicente o su papá Alejandro Fernández, lo cierto es que no.

La joven de 25 años se ha abierto su propio camino en la industria; ha buscado su propia identidad y no ha permitido que nadie se involucre en el concepto que ella quiere proyectar.

Gracias a todo ese esfuerzo, hoy, su propia familia la reconoce e, incluso, logró lo que tanto buscaba de sus allegados: la admiración hacia su trabajo.

“Justo mi papá (Alejandro Fernández) me acaba de decir hace poco que estaba orgulloso de mí y de mi carrera. Me dijo: ‘quiero que sepas que me encanta que yo nunca metí un dedo en tu trabajo y lo has sabido hacer muy bien, haces esto por ti’”, relató emocionada la cantante.

“Fue él diciéndomelo a mí, le salió del alma, fue algo con lo que estuve lidiando todo el tiempo, de hacerlo sentir orgulloso, no nada más por él sino también por mí y yo esperaba ese momento, fue algo súper lindo, él ha sido un ejemplo para mí, también de ser trabajador, esa cultura que la hemos tenido muy presente por mi abuelo Vicente. Se cerró un ciclo hermoso que se tenía que cerrar, es impresionante”, afirmó en entrevista.

Su estilo, carisma y esa impecable forma de trabajar, como ella refiere, le abrieron una puerta que no se esperaba: ser invitada por Morat para unir talentos en la canción Debí suponerlo.

A ambos los respalda la misma disquera y recientemente tuvieron una colaboración con el hijo del Charro de Huentitán con Sé que te duele.

“Un domingo me marcaron, me dijeron que, luego de que cantaran una canción en el Auditorio con mariachi, todos los fans les pidieron que la grabaran, pero al ser su primera canción en ese género, querían acompañarse conmigo. Era un sueño que siempre había tenido, hacer una canción con ellos, la verdad, y qué mejor que ellos fueran los que me buscaran a mí por sus propios méritos. Se me hizo algo muy lindo”, aseguró la cantautora.

La grabación del tema se llevó a cabo en El Salvador, además de adquirir experiencias profesionales, también lo hizo de manera personal.

“Descubrí que son súper talentosos, ellos hacen la producción de todas sus canciones fue algo súper bonito conocer ese aspecto de su trabajo, no nada más cantan y tocan instrumentos, sino también son sus propios productores.

“Fue increíble porque siempre pedían mi opinión sobre los arreglos del mariachi, si me gustaban, si estaban padres o no y eso me generó mucha felicidad, que me hayan pedido mi opinión para esto”, expresó del tema que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Por otro lado, la cantante adelantó que está próxima a lanzar un nuevo álbum, sin título por el momento, el cual incluirá su siguiente sencillo, Todo, todo.

“Es un disco muy personal, viene de mis adentros, es más honesto, habla de mi vida diaria, de historias más personales, y hasta chistosas”, recalcó.

Combina sus actividades

Uno de sus mayores motores de vida es Cayetana, su primogénita producto de su relación con Francisco Barba. De hecho, es la pequeña de casi dos años de edad la que la motiva a seguir adelante, a luchar por sus sueños y a querer dejarle grandes enseñanzas, a través del ejemplo.

“Por ella trabajo con más ganas porque quiero que mi hija me vea como una mamá trabajadora, que sepa que nada es imposible. Quiero ser ese ejemplo que me dio mi madre (América Guinart) que también fue trabajadora mucho tiempo, trabajaba para sacarnos adelante, fue algo que le heredé, mi abuela Amelia era muy trabajadora, es algo que sí quiero que herede mi hija, que vea que todo se puede en esta vida y si quiere trabajar en lo que sea, como quiera, que lo haga porque se puede”, finalizó.