Carlos Santana, de luto; muere su hermano Jorge

Jorge Santana, hermano menor de Carlos Santana, murió a los 68 años de edad, informó el guitarrista mexicano a través de su cuenta de Facebook, donde envió un mensaje sobre su sentir ante el deceso.

“Tomamos tiempo para celebrar el magnífico espíritu de nuestro amado hermano Jorge. Él trascendió hacia el reino de la luz que no arroja sombra”, escribió el músico la mañana de este viernes junto a una fotografía del también guitarrista.

“Los ojos de mi corazón claramente lo ven justo en medio de nuestra gloriosa y magnífica madre Josefina y nuestro padre José… Ellos están acariciando su rostro y besando sus manos bañándolo con Luz y Amor. Amamos apreciar y honrar tu alma, Memo”, añadió el guitarrista, quien firmó su escrito a su nombre suyo y de la familia Santana.

De acuerdo con el sitio TMZ, el menor de tres hermanos de la familia Santana habría fallecido de causas naturales.

Jorge Santana comenzó su carrera en 1970 como parte de la banda musical Malo, donde grabó el álbum homónimo del grupo en donde se incluyeron canciones como Suavecito, un tema de seis minutos y medio. Posteriormente formó parte de la banda The Fania All-Stars

El músico también contó con una carrera individual. En 1978 grabó un álbum homónimo que fue su debut como solista y un año más tarde lanzó otro material titulado It’s All About Love. En 2018 fue presentando el disco Love The Way: The Solo 70’s Recordings, un disco que recuperaba las primera grabaciones del guitarrista.

Nacido el 13 de junio de 1951, Jorge también grabó el disco Santana Brothers, donde colaboró en 11 temas junto con su hermano Carlos y su primo Carlos Hernández. El material fue lanzado en septiembre de 1994 y logró entrar en la lista de Billboard durante su lanzamiento.

Jorge Santana colaboró en años recientes en las giras de su hermano Carlos como guitarrista. Además de tener algunas apariciones en vivo con la extinta banda Malo.