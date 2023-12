¿Cuánto costará asistir a la CCXP México 2024?

Comic-Con Experience México tendrá su primera edición en México este 2024, prometiendo ser uno de los mejores eventos de entretenimiento especializado en el mundo geek, contemplando series de televisión, películas, cómics, cosplay y videojuegos.

Aunque las fechas del evento ya habían sido anunciadas: 3, 4 y 5 de mayo de 2024, los precios de los boletos aún estaban en espera de confirmarse.

Esta tarde, el evento anunció los costos de las entradas, las cuales podrán adquirirse de forma individual día por día, o bien, en abono para las tres fechas.

Precios de las fases para asistir a la CCXP México 2024

Antes de confirmar los precios, debes saber los boletos físicos no serán utilizados, pues en su lugar, la CCXP MX otorgará un badge (o gafete), con valor de $99, personalizado con el nombre de cada asistente, mismo que será registrado por cada persona una vez que sea comprado en línea por Ticketmaster.

La preventa inicia el 13 de diciembre para los tarjetahabientes Citibanamex y la venta general será a partir del 14 de diciembre.

Para el debut de este evento, los precios varían dependiendo de la fase en la que sean comprados, quedando de la siguiente manera:

FASE 1

1 Day Pass

Viernes: 1,100 pesos

Sábado 1,250 pesos

Domingo 1,250 pesos

3 day pass (Abono) 2,800 pesos

FASE 2

1 Day Pass

Viernes: 1,250 pesos

Sábado: 1,400 pesos

Domingo: 1,400 pesos

3 day pass (Abono) 3,200 pesos

FASE 3

1 Day Pass

Viernes: 1,400 pesos

Sábado 1,550 pesos

Domingo: 1,550 pesos

3 day pass (Abono) 3,600 pesos

El evento ofrecerá a los asistentes un concepto llamado Epic Pass, cuyo precio será mayor a cambio de dar la oportunidad de beneficios extra, los cuales son los siguientes:

-Spoiler night: oportunidad de asistir al recinto en la noche previa todos los días.

-Entrada una hora antes del inicio del evento.

-Paquete de una playera, dos pines y dos pósters exclusivos.

El costo del Epic Pass será de 5,250 en Fase 1; 5,900 pesos en Fase 2 y 6,500 pesos en Fase 3. Únicamente podrá comprarse en forma de abono y no en modalidad individual.

En cuanto a la lista de invitados, la CCXP todavía no ha publicado la lista definitiva. Entre los confirmados hasta el momento se encuentran Humberto Ramos (The Amazing Spiderman), Enid Balám (Hawkeye), Rafael Grampá (Batman: Gargoyle of Gotham) e Ivan Reis (Green Lantern).