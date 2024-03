Celebrarán en el Auditorio Nacional 200 años de la “Novena” de Beethoven

Para conmemorar el bicentenario del estreno de la “Sinfonía 9 en re menor, OP. 125 Coral”, conocida simplemente como “la Novena de Beethoven”, la Orquesta Sinfónica de México interpretará la obra en el Auditorio Nacional, con los solistas invitados Angélica Alexandre, Alejandra Gómez, Rodrigo Garciarroyo y Tomás Castellanos, así como con un coro de 80 voces el próximo 7 de mayo.

En la presentación del concierto, el director Rodrigo Macías, destacó el significado que la obra sigue manteniendo a dos siglos de haber sido creada.

“Quiero resaltar el mensaje, la ‘Novena’ habla de la libertad, del amor entre hermanos, de la tolerancia, de la comprensión, del bien común”, explicó.

“Creo que estamos en un momento en el que es más necesario que nunca un mensaje así. Por eso sigue después de 200 años tan fresca, no ha envejecido nada por este mensaje tan trascendente. No ha habido sociedad occidental después de su estreno que no haya sido influenciada en todos sentidos”, agregó Macías, quien actualmente es el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.

Para el espectáculo, en el escenario del Auditorio Nacional estarán al menos 200 artistas ejecutando algún instrumento, dando pie a un evento memorable, que además de la parte musical cumplirá desde una perspectiva visual.

En el concierto, aparte de la “Novena”, también interpretarán como complemento la “Obertura Egmont”, también de Beethoven y “Las danzas polovtsianas”, un fragmento de la ópera “El príncipe Igor”, de Aleksander Borodin.

“Es tal el mensaje que la novena sinfonía, que una versión de ‘El Himno a la Alegría’ es el himno de la Unión Europea, el tema con el que Europa se celebra a sí misma. Esta pieza nos celebra a los seres humanos. Nuestra intención es compartir esas misma sensaciones, pasión y hacer que se conmuevan casi 10 mil personas al mismo tiempo”, explicó el tenor Rodrigo Garciarroyo.

DESMITIFICAR LA MÚSICA CLÁSICA

Por su parte, la soprano Angélica Alexandre aprovechó su intervención para hacer un llamado a todo el público a presenciar lo que será el espectáculo, sin importar si es allegado a la música clásica o no, pidiendo quitar los clichés que la rodean.

“Así como un concierto de grandes artistas de pop o de rock, de géneros más populares, esta música también es para todos, para todo aquel que disfrute la música y que ame ver lo que sucede en un escenario”, dijo.

“También hay que desmitificar que es aburrido. No hay manera, es impresionante presenciar algo así. Para mí que llevo toda mi vida haciéndolo sigue siendo algo incomparable. Por eso es tan importante que se haga en un recinto como el Auditorio Nacional, que está acostumbrado a recibir a todo tipo de público”.