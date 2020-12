José Fors le lleva la contra a Guillermo del Toro y se convierte en actor

Como buen fanático del cine, José Fors tenía ganas de vivir la experiencia de participar en una película. Una vez le dijo a Guillermo del Toro que lo invitara a su set de filmación para conocer de cerca el proceso de realización.

“Y me dijo: ‘No, no, tú no aguantarías ni un día de filmación, te vas a aburrir, tú no tienes la paciencia para esto, pero ahí está”, dice luego de presentar en la edición 35 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara Ni tuyo, ni mía, cinta con la que debuta como actor bajo la dirección de Sandra Solares.

El músico y pintor recibió la invitación directamente de la realizadora, quien quería a un compositor de verdad para protagonizar la cinta. “Acepté porque ella siempre me ha dado mucha confianza, pero también para llevarle la contra a Memo del Toro”, dice bromeando en entrevista con El Sol de México.

En Ni tuyo, ni mía, el compositor de origen cubano interpreta a Diego, un músico callejero que aparentemente vive un matrimonio feliz con Lia. Un día conoce a Amanda (Alejandra Barros), una mujer de clase alta que aparentemente no tiene nada en común con él. Ambos se relacionan cuando descubren la infidelidad de sus parejas, quienes mantienen una relación entre ellas.

Para Fors, meterse en el set de filmación fue como convertirse en “el chavito que cambia de escuela donde ya todos se conocen y tú eres el nuevo. Pero Sandra se armó un equipo increíble, una vibra buenísima de toda la gente que me hicieron sentir como miembro del club inmediatamente”.

Mucho ayudó la amistad que formó con Alejandra Barros, su coprotagonista, quien lo asesoró en cómo realizar algunas escenas como los besos con Prakriti Maduro que en la cinta interpreta a su pareja Lia. “¿Se vale de lenguita o cómo está el rollo?”, dice entre risas. “Alejandra me aconsejó que hablara con ella antes de la escena, pero la verdad es que ni platicamos y nomás lo hicimos y ya”, dice bromeando.

La relación entre José y Alejandra fue tal que hasta el músico la invitó a un show de Cuca. “Me la llevé a un concierto a media filmación. Estuvo en backstage viendo todo. Su favorita rola es La pucha asesina”, ríe.

José Fors no sólo trabajó como actor, sino también realizando algunos arreglos y composiciones para la música de la cinta. “Empezamos dos años antes de empezar a filmar. Primero me mandó una canción de su hijo y ya redondeé la idea. Empezamos a hacer diferentes versiones de la rola central de la película y se hicieron seis versiones diferentes”.

Incluso participó como extra en una escena después de una fiesta: “Yo le decía a San, ¿no puedo salir ahí de borracho en una mesa mientras todos bailan? Y me dijo ‘sí, sí, nomás que no se te vea la cara’. Pero estoy enoja porque no me pusieron mi crédito”.

José Fors dice que no tiene intenciones de perseguir una carrera como actor, pero acepta que entre su lista de pendientes está realizar algo de terror,”ya sea actuando, escribiendo, dirigiendo o algo. Soy fanático de ese cine, así es como se dio la amistad con Memo del Toro porque el día que nos conocimos empezamos a hablar de cabezas explotadas y tripas y todo el rollo. Yo tengo mis seis guiones a medias, algunas ideas. No es algo que me quite el sueño, pero es algo que me gustaría hacer antes de morir”.

Antes de realizar este proyecto, José Fors tiene planes para lanzar un nuevo material de estudio con su banda Forceps. Además de festejar tres décadas de la formación de Cuca que se cumplieron este año.

“La pandemia nos pasó a perjudicar la celebración, pero queremos ver si el año que viene la retomamos. En 2022 se cumplen 30 años de la salida de La invasión de los Blátidos –su álbum debut–, así que tendremos que hacer una gira del disco completo”, aseguró.