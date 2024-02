Julio Bracho regresa detrás de la cámara para dirigir su segunda película

Julio Bracho, con 30 años de trayectoria, aun cuando reconoce que “ser director de escena en el cine es muy pesado”, en este 2024 “tengo un cortometraje a dirigir que por derechos de explotación no puedo dar santo y seña como el hecho de que viajó en las siguientes semanas a República Dominicana para dirigir mi segunda película en mi carrera”.

Al declarar a El Sol de México lo anterior afirma qué, “lo mío es ser actor, aunque juego mis balas en proyectos personales” y rememoró que colocó su ópera prima cinematográfica Desafío en la plataforma streaming Amazon Prime cuya temática fue de coches de carreras, “porque es mi pasión los autos”.

De lo que será su segunda película a dirigir en la tierra dominicana, habló del género de la trama:

“Mi segundo largometraje va a hacer de humor negro porque en México no se producen de esta línea, quizá hay pocas de humor acre o no las promocionan. A mí me encanta como cinéfilo una de las pocas que me acuerdo es la de los hermanos Rovzar que la historia trata de un papá que lo encarna Héctor Suárez y son dos hermanos que al morir su progenitor le deja una serie de claves para resolver después de su fallecimiento. Por ahí me iré en el humor negro”, detalla.

Durante la charla con El Sol de México en su paso por la alfombra roja del lanzamiento de la serie en su novena temporada de El Señor de los Cielos, protagonizada por Rafael Anaya Aurelio Casillas que regresa como La Bestia.

Al respecto de El Señor de los Cielos, Julio Bracho es uno de los personajes que vive, goza, disfruta de las armas, las bombas y de mucho sexo como lo hará Aurelio Casillas con Aleida Núñez Nina La Monarca y lidiará con su peor enemiga Itatí Cantoral como Belén La Jefa.

“En la ficción de las series yo vengo de un universo de El Chema del spin-off que hizo el escritor Luis Zelkowicz en la figura del actor Mauricio Ochmann y me llamo Ricardo Almenar.

“Y para esta novena temporada me relacionaré con Carla Carrillo mi hija Amanda Almenar ahora que salgo de la cárcel y también tendré relación con Arturo Peniche”.

Ante la pregunta que si en El Señor de los Cielos se refleja aun con la ficción la realidad de México o de otros países latinoamericanos:

“Es el reflejo de lo que nos está sucediendo y si se cree que hacemos apología al narcotráfico. Yo creo que no, porque acabas muerto o en la cárcel y si sales en corto tiempo es porque la suerte está de tu lado como le sucede a Ricardo Almenar.

“Y vaya que yo no aspiro como ciudadano a nada de eso, y hay una gran parte de la población de no estar inmerso en ese oficio. Están los otros que si gustan de interpretar narcocorridos de ese mundillo que no está padre.

“Esto es lo que veo de la realidad que está más que cerca de la ficción, ¡Que es lo terrible!. Por eso en mi caso me resulta tan divertido poder hacerlo en la ficción”.

Julio Bracho a lado de Rafael Amaya, Carmen Aub, Pompeyo, Arturo Peniche, Itatí Cantoral, Aleida Núñez, dan lo mejor de su actuación por medio de sus personajes en el que las balas, las bombas y la sensualidad de la mano del sexo, serán los principales ingredientes de El Señor de los Cielos 9ª temporada. Va primero por Telemundo y en México en fecha próxima