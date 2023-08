Michelle Garza Cervera volvió realidad su sueño de infancia: Huesera fue su debut de oro en el cine

En las salas de cine, Michelle Garza Cervera encontró la compañía que tanto necesitaba.

Desde pequeña, la directora encontró en el cine un amor incondicional; es ahí en donde puede expresarse libremente, donde no existen los límites para su creatividad, es ese lugar en el que puede plasmar cada una de sus ideas sin temor a críticas, prejuicios o señalamientos.

Michelle nació en la Ciudad de México hace 35 años. Es la menor de cuatro hermanos. Aunque sus papás siempre estuvieron pendiente de ella, la joven recuerda su infancia un tanto solitaria, pero eso no quiere decir que la pasó triste porque cada momento lo aprovechó para crear distintos mundos, los cuales la llevaron a conocerse mucho más a sí misma.

“Lo tuve muy claro desde chiquita, mi cosa favorita era ir al cine siempre, como que estaba yo siempre detrás de mis papás para que me llevaran cada fin de semana”, afirmó la cineasta en entrevista con El Sol de México.

“Ahí encontré esa compañía que a veces uno quiere porque se siente muy sola en el mundo, pero se da cuenta que ahí hay muchos creadores que se sienten igual que una, que no es una sensación única”, agregó.

Aunque tenía mucho interés en el séptimo arte fue hasta que concluyó la preparatoria cuando encaminó su vida a esta área. Estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), luego logró desarrollarse como asistente de producción y dirección.

EL IMPULSO A LA CREATIVIDAD

Parte de su gusto por el cine y su desarrollo dentro del medio del entretenimiento fue gracias al trabajo de sus padres, pero especialmente de su abuelo Héctor Cervera, que fue director de televisión en los años cincuenta, dirigía programas musicales junto a Chalo Cervera, tío de la directora.

“Tuve la fortuna de crecer con dos padres que eran muy creativos, los dos se dedicaban al diseño industrial, mi mamá hacía grabado y todo el tiempo estaba rodeada de materiales y pintura. Tengo un hermano mayor que es artista visual, la verdad además de ir al cine también asistíamos a muchas exposiciones y siempre había como un diálogo muy creativo en casa.

“Mi mamá era bastante lúdica, a pesar de que mis dos padres trabajaban bastante, siempre tenían un espacio para mí cerca de ellos. De hecho hacía videos de stop motion desde chiquita, montaba pequeños sets y así jugaba, me ponían una computadora vieja al lado de ellos para diseñar mis propios dibujos, en los primeros programas de computadora. Ellos hacían campañas de diseño, hubo veces que llegaban ideas mías a sus entregas de trabajo”, compartió Michelle.

LLEGÓ LA ADVERSIDAD

Su vida dio un giro total cuando perdió a sus tres inspiraciones más grandes. En 2014, su madre falleció a consecuencia del mal del Parkinson que la aquejaba, mientras que su padre murió, un tiempo después, por un caso grave de diabetes.

“Pasé mucho tiempo en doctores, hospitales y con problemas económicos, pero la verdad es que siempre hubo una resiliencia constante en mi casa.

“El mundo creativo era una salida de las dificultades, cosa que estoy muy agradecida con mis padres por haberme dado ese gran regalo que tiene que ver con la imaginación y creatividad”, expresó.

Su vida continuó con el apoyo de sus hermanos. Ya dentro de su formación otras mujeres inspiraron a Michelle a luchar por sus propios sueños como la escultora Louise Bourgeois, la escritora Mariana Enríquez y las directoras Lucrecia Martel y Lynne Ramsay.

EL ÉXITO DE “HUESERA”

Hoy, el trabajo de Michelle es reconocido no sólo a nivel nacional, sino también internacionalmente. Su ópera prima Huesera, que pasó por 13 tratamientos de guion, cuenta hasta la fecha con siete premios y 17 nominaciones al Ariel en su edición 2023, misma que se llevará a cabo el 9 de septiembre en Guadalajara, Jalisco.

Con su primera entrega, Michelle se convirtió en la más nominada de la ceremonia de entrega de premios al cine mexicano, sumando los galardones ya recibidos en festivales de cine de terror en Europa, así como en festivales mexicanos.

“Es un proyecto que tiene mucho que ver con algo muy personal para mí, mis entrañas, mucho con mis aspectos de mi vida personal y que logré hacer catarsis de temas muy complejos”, explicó la directora.

Huesera aborda el tema de la maternidad. La protagonista experimenta un lado diferente en su proceso de gestación, uno mucho más oscuro, con temores y angustias que cobran vida.

Natalia Solián, Alfonso Dosal, Mayra Batalla, Mercedes Hernández, Sonia Couoh, Aída López y Martha Claudia Moreno integran el elenco del filme.

Mejor Película, Dirección, Actriz, Revelación actoral, Fotografía, Edición, Ópera Prima, Efectos Especiales, Visuales, Guion Original, Diseño de Arte, Maquillaje, Vestuario, Sonido y Música Original son algunas de las categorías en las que Huesera se encuentra nominada para el Ariel.





“Estas nominaciones representan el cierre de un camino muy largo y me siento muy honrada de que la industria mexicana cinematográfica haga este reconocimiento al trabajo colectivo que se hizo en esta cinta”, dijo.

LO QUE VIENE

¿A qué debe el éxito de su trabajo?

Tiene que ver con la paciencia y perseverancia, así como el cuidado a los detalles. Soy la clase de directora que me encargo de cuidar cada detalle, cada cosa que está a cuadro, cada decisión está pensada, dejo muy poco al azar y a la improvisación.

Ya que tengo todo planeado y definido, me atrevo un poco a jugar en el set, a ver qué sale que no hayamos reflexionado antes, que no hayamos podido planear con anterioridad, Huesera es un proyecto que se cuidó durante muchos años”, sostuvo.

Michelle ya prepara su siguiente filme, Palizada, en equipo con el productor asociado Julio Chavezmontes.

“Es una película que habla de cómo muchas veces dentro de las propias familias o de las relaciones con las personas que más amamos fungimos como roles de invasión y falta de consentimiento.

“A veces queremos llegar a decirle a nuestros seres amados qué tienen que hacer y cómo tienen que llevar su vida y tiene que ver con eso. Es la historia de una abuela y una nieta, pero a la vez de esa historia importante entre ellas dos, hay un reflejo con el mundo a su alrededor que tiene que ver con estas invasiones socioeconómicas que suceden sobre todo en países de Latinoamérica”, informó.

Se espera que Palizada comience el proceso de filmación a principios del próximo año.