Pancho Barraza ya dibuja su dinastía musical junto a sus 3 hijos

Con más de tres décadas de recorrido en la música mexicana, Pancho Barraza ha empezado a dejar grabado su apellido en una dinastía, cuyos nuevos integrantes son sus tres hijos, Adrían, Julio y Javier Barraza.

“¿Cómo sería si la vida te premiara por algo que tú estás haciendo bien? Yo mismo me hice la pregunta y después los vi a los tres, lo oí cantar en el escenario. Me dio alegría y dije ‘algo estoy haciendo bien para que a mis hijos les emocione dedicarse a lo que su papá se dedicó tantos años’”, dijo el cantante originario de Guasave, Sinaloa en conferencia de prensa para anunciar su próximo concierto en la Arena Ciudad de México, correspondiente a su “Showman Tour”.

La relación con sus tres herederos ha llegado hasta los estudios de grabación, ahora en la nueva producción de los primeros sencillos de lo que será un nuevo disco. “Está ahorita el tema ‘Me voy a alejar’ y ya viene el segundo, que se llama ‘No hay vuelta atrás’”, adelantó el cantante.

“Me ayuda mucho como compositor que mi papá grabe una canción mía. Es una alegría muy grande. Es una historia distinta porque no la compusimos para él, fue una que compusimos para mi disco, también saldrá ahí pero en mariachi”, explicó Adrián Barraza sobre el sencillo “Me voy a alejar”.

Solista desde 1995 y vocalista de agrupaciones como Los Recoditos, Banda San Sebastián y Banda Camino desde principios de los 90, Pancho Barraza ha mantenido su estilo romántico que lo ha hecho hacerse del sobrenombre de “El Poeta del amor”, sin embargo, también ha compartido créditos con nuevos valores del regional mexicano, además de sus tres hijos.

En ese intercambio generacional, Barraza no ve cambios significativos entre lo que ha vivido a través del tiempo y la escena de moda, por ejemplo el corrido tumbado.

“Este es un mundo cambiante, es válido. Hace días me tocó grabar tres canciones. No son las rítmicas que yo utilizo, son las de ellos. No hay mucha diferencia. Las generaciones van adoptando sus vocabularios, allá de nosotros si queremos estar lejos de ellos, o allá de nosotros si queremos identificarnos con ellos”, comentó.

En ese sentido, para su concierto en la Arena CDMX, Pancho Barraza tendrá como acompañante a Gerardo Coronel “El Jerry”, de 27 años. “Jerry es muy auténtico con su voz, es inconfundible. Estamos por grabar un par de duetos”, confesó el intérprete de “Mi enemigo el amor”, apuntando a una colaboración con su invitado de la noche en el tema “Te deseo lo mejor”, que lanzaron juntos en 2021.

“Mis hijos tienen una participación muy importante y emotiva, casi a los tres cuartos del show entran ellos conmigo y al final cerramos juntos. Va a ser muy emocionante”, agregó Pancho Barraza sobre la fecha de “Showman Tour” en la Arena CDMX el próximo 8 de marzo.