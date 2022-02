Sebastián Yatra vuelve a los Oscar de la mano de Encanto

Sebastián Yatra continúa ascendiendo en la industria musical, y en esta ocasión su trabajo le valió un espacio en los Premios Oscar, gracias a su interpretación de "Dos Oruguitas", nominada en la categoría de Mejor Canción Original.

La mañana de este martes se dieron a conocer las nominaciones para entrega 94 de los Premios Oscar, en la Sebastián Yatra volvió a figurar, gracias a su participación en la banda sonora de Encanto, que también está nominada a Mejor Película Animada.

Dicho tema fue compuesto por Lin-Manuel Miranda, al igual que el resto de la banda sonora de la película. Sus competidoras en la terna son "Be Alive" ("Rey Richard"), "No Time to Die" ("Sin tiempo para morir"), "Down to Joy" ("Belfast") y "Somehow You Do" ("Cuatro días más").

Para celebrar, el cantante compartió un clip en su cuenta de Instagram donde aparece al lado de su familia viendo la transmisión. Al momento que anuncian su canción, salta de gusto, e incluso su perrito se acerca a celebrar con él.

Cabe recordar que el trabajo del cantante ya había figurado en la premiación, pues en 2019 formó parte del doblaje de "Klaus", la cual compitió como Mejor Película Animada en 2020.