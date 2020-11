Primer actor Manuel Ojeda cumple 80 años de edad

El primer actor Manuel Ojeda tiene la gran satisfacción de estar vigente en el campo de la actuación, pero sobre todo, tener la mente saludable, aunado a la fortaleza de poder responder para recrear determinado personaje.

Con esta visión declara encontrarse en su mejor momento a sus 80 años, y actualmente participa en la pantalla chica con la telenovela Quererlo todo de Ignacio Sada, en la caracterización del hacendado y poderoso Patricio Montes.

"Estoy contento y satisfecho que a pesar de tanto tiempo de actor, me siento muy tranquilo porque desde que me inicié -1974-, no he parado de trabajar. He combinado el teatro, con el cine y la televisión.

"Para mí el cine es mi pasión, aunque me gustan las otras ramas, en el cine me siento como pez en el agua. Mis inicios son en el teatro, pero realmente el cine me llevó a conquistar al público de manera impresionante. Me toco una época en la que se producía un montón de películas que nos daban oportunidad para crecer, intervine en El Apando, cinta que tuvo éxito y ahora es una clásica en la cinematográfica nacional. De ahí hacia adelante empezó la televisión, en la que hecho cosas importantísimas por las oportunidades que he tenido por medio de personajes fuertes o de rango histórico" detalla en la entrevista con El Sol de México.

En la conversación añade que tiene detenidos dos proyectos de cine a causa de la pandemia, y mientras está en escena con Quererlo todo, en la que actúa como don Patricio lleno de vida como en los recuerdos -flashback-,de sus familiares y allegados cercanos en la trama protagonizada por Michelle Renaud, Danilo Carrera y Víctor González, su primogénito Leonel .

Habló de su actual personaje Patricio: "De niño fue pobre no tuvo una familia real y después se involucró en asuntos no legales y así llegó al pueblo e hizo dinero. Fue un hombre que tuvo muchas mujeres pero nunca conoció realmente el amor, nunca tuvo una relación que le llenara en sus sentimientos, ni la misma esposa de la que se divorció, Luz María Jerez, nunca tuvieron una relación buena y además siempre fue utilizado, traicionado; aunque tuvo muchos quereres, nunca tuvo uno verdadero".

En Quererlo todo, es ficción que Patricio sea mujeriego y al respecto piensa:

"No apruebo al mujeriego y es una actitud de Latinoamérica, entonces cuando no te va bien en un matrimonio, cuando se acaba la atracción, por costumbre, sigues manteniendo el matrimonio aunque tengas hijos, sientes la necesidad de irte hacia otros quereres a otras relaciones”.