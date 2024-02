Charlie Nelson crea universos visuales a partir de canciones

Cuando Charlie Nelson se graduó de periodismo en Madrid, estar nominado a los Latin Grammy no era algo que estaba dentro de sus objetivos, sin embargo, su trabajo grabando los videoclips de algunos de los cantantes más populares del mundo lo llevó a estar contemplado en esos y más galardones.

Maluma, Chayanne, Ozuna, Anitta, Danna Paola, Luis Fonsi, Wisin, Grupo Firme, Myke Towers, Kenia Os, Lasso y un sinfín de artistas han sido algunos de los intérpretes con los que Charlie Nelson ha trabajado, trasladando las canciones a universos visuales.

“Siempre he pensado que la canción lleva la batuta, lo que se busca que llegue más lejos y el video tiene que servir como un potenciador”, señaló el director, en entrevista con El Sol de México.

Nelson, nacido en Venezuela, comenzó a formarse en la producción audiovisual de la manera más elemental, con herramientas improvisadas. Hoy en día, con más de 80 trabajos en la industria musical, el director tiene claro que en primera instancia realizar un video es una relación conjunta con los artistas y que después es una oportunidad de explotar su creatividad.

“Hay que saber cuál es el universo que el artista se imagina, hay un primer acercamiento en el que el artista da de lo que quiere. Es muy importante respetar eso, hay artistas que no saben lo que quieren, están abiertos a cualquier propuesta y allí es otra historia”, explicó, asegurando que el sello y firma que busca dejar en cada uno de sus trabajos es el de narrar una historia.

“Hay que ser muy perspicaz al elegir lo que vas a contar, porque tienes que entender que definitivamente tiene que obedecer a la canción. A veces uno como cineasta puede cometer el error de crear su propia película, por eso es importante cuando los artistas se involucran en la creatividad y logran llevar un buen resultado”, comentó el nominado al Latin Grammy de 2018 en la categoría Mejor video musical de formato largo.

En sus inicios colaborando con intérpretes de “talla mundial”, como definió, Nelson recuerda haber comenzado con Gloria Trevi y Alejandra Guzmán en 2017, con el espectáculo “Versus Tour”. Aquella fue una tarea complicada por no tener un legado construido, pero que a pesar de ello, pudo resolver con creces.

“Lo primero que decían era ‘¿quién va a ser el director?’ y cada que me señalaban a mí decían ‘Pero si él es un chavito!’ y yo decía ‘pero lo sé hacer’”, relata entre risas. “Es un poco de desconfianza pero es muy normal, una vez que sale el trabajo adelante y que gusta, todo se empieza a disipar”, asegura.

Constructor de la industria

En su labor como director, Charlie Nelson ha comenzado con una serie de clases magistrales tituladas “El videoclip desde cero” donde comparte su experiencia adquirida, con el fin de ayudar u orientar a otros principiantes, quienes le escriben mensajes continuamente sobre sus dudas.

“Es una iniciativa que nació después de haber transitado este mundo del videoclip, me di cuenta de que es una disciplina que no está para nada establecida. Siempre recibí miles de preguntas sobre cómo se hacen las cosas y me di cuenta de que yo había llegado a este mundo profesional sólo con la universidad de la calle”.

“Me llevó a hacerlo la necesidad de contarle a la gente todo lo que a mí me ha costado años aprender”, dijo. Entre otros proyectos que desempeña actualmente Charlie Nelson, también está la producción de su ópera prima en la que hablará sobre migración, un tema con el que se identifica.