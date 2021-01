Chef Irving Quiroz comparte sus secretos en programa de TV

En un esfuerzo por apoyar a los “panaderos emergentes” y ayudarlos a descubrir nuevas recetas, el chef Irving Quiroz presenta Como pan caliente, un programa donde comparte sus secretos para elaborar pan casero.

“En la pandemia hubo mucha gente que empezó a hacer pan para ganarse un sustento, o personas que lo hacían por el apapacho, andaba nerviosos y entonces, en vez de comprarlo, lo hacían. Está padre tratar de darles en nuestro programa las herramientas para que les quede perfecto, porque se trata justamente de hacer pan desde casa”, detalló en charla con El Sol de México.

A diferencia de otras producciones de cocina, se enfocó en simplificar el proceso para demostrar al público que no es tan difícil como parece. “Trabajamos en un horno normal y herramientas que hay en cualquier cocina. Ni siquiera me puse un mandil de chef, me vestí con una camisa, algo muy amigable para vernos más al nivel de la gente y que no les diera miedo”.

El también autor del libro Panes mexicanos se siente muy honrado de formar parte de un proyecto que resalta el arte de hornear, ya que considera es una actividad en donde los mexicanos destacan por su excelencia.

A través de sus redes sociales, donde constantemente se da a la tarea de difundir las creaciones que sus seguidores le envían, ha descubierto las distintas técnicas que los panaderos de todo el país han explorado a lo largo de los años, y se siente muy orgulloso de ver la excelente calidad de su trabajo.

“En México ya se empiezan a hacer panes de hogaza, de masa madre. Hay grandes panaderos que lo hacen muy bien, en Ciudad de México están sin duda los mejores, pero hay gente en otras partes como Monterrey, Hermosillo y Puebla; te encuentras panaderos que no hornean aprisa, sino que hacen pan artesanal”.

Asimismo, reconoció a las personas por abrirle las puertas a este exquisito alimento, y tenerlo presente en sus tradiciones. “Somos un país de panaderos y de consumidores de pan; en la mañana, a mediodía, en la tarde. Somos el cuarto país en América Latina que más lo consume”.

Como pan caliente se transmite de lunes a viernes, a partir de este lunes 1 de febrero, a las 18:00 horas por el Canal Gourmet.