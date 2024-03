Chihuahuense Eddy Valenzuela gana primer lugar en Viña del Mar

El cantautor Eddy Valenzuela Tena logró el primer lugar en el XLIII Festival Internacional Viña del Mar con el tema “El maestro” de su autoría junto con un amigo, evento que se desarrolló en el país de Chile siendo la sede de este concurso el anfiteatro de la Quinta Vergara dejando en alto el nombre de México, Chihuahua e Ignacio Allende de donde es originario, quien en exclusiva habló con El Heraldo de Chihuahua sobre este triunfo donde compitió con diversas naciones y obtuvo la Gaviota de Plata, 28 mil dólares y el reconocimiento a nivel internacional.

“Es un orgullo para mí, creo que es un logro para todo Chihuahua, ha sido un sueño toda esta travesía y aventura, la hemos pasado muy bonito en este país que tiene una cultura diferente a la nuestra, estoy muy agradecido con Dios, mi familia, equipo y Viña del Mar que nos han dado el espacio y la oportunidad de cumplir este sueño, me siento bendecido de haber logrado todo esto.

“Sobre la canción con la que gané se titula ‘El maestro’, la cual lanzamos el año pasado, y habla sobre la infidelidad, que oculta la tristeza y el dolor con el orgullo y el enojo porque a pesar de que habla sobre la infidelidad la hicimos desde otra perspectiva, donde también colaboró un talento norteño de Sonora, Adrián Navarro, quien ha compuesto de igual manera para agrupaciones de renombre como Firme, entre otras.

“Cabe mencionar que mi participación en Viña del Mar se debió a que envié mi solicitud cuando vi la convocatoria del festival en las redes sociales y en esos días acababa de dar a conocer la melodía ‘El maestro’, entonces me inscribí y aquí los resultados, no me la creía cuando anunciaron el primer lugar diciendo el nombre de México.

Foto: Instagram / Eddyvoficial

“Ante este éxito ahorita andamos de gira con los medios de comunicación aquí en Chile, de igual manera lo haré cuando llegue a México que será este domingo, visitaremos Monterrey, Guadalajara, entre otras entidades más para promocionar mi música que es el regional mexicano, pero sobre todo la composición con la que dejé en el alto el nombre de mi país y que se puede considerar en el género corrido tumbado”, dijo emocionado Eddy Valenzuela.

Es de destacar que el cantante se disputó el primer lugar con otros artistas de: Argentina, Perú, Italia, España, y contra la nación sede, Chile, logrando salir avante en Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, certamen musical organizado en Viña del Mar, región de Valparaíso, y que es considerado el evento de música más grande e importante de América Latina, y el más longevo y relevante de habla hispana en todo el mundo.

Finalmente Eddy Valenzuela expresó a sus seguidores y fans: “Simplemente gracias por todo el apoyo, me siento muy respaldado y emocionado de llevarnos este triunfo que es para todo Chihuahua y México, y sinceramente si no fuera por todas la personas que me siguen no estaría donde estoy ahorita, pisando tierra chilena, los invito a que sigan sus sueños, que luchen por lograr lo que desean, aman, todo se puede lograr con amor, disciplina, no es fácil, pero se pueden llegar a las metas trazadas”.

Si deseas saber más de este talento, ahora internacional, puedes seguirlo en sus redes sociales que se encuentra en Facebook y YouTube como Eddy Valenzuela, asimismo, su Instagram es Eddyvoficial, donde podrás enterarte de sus proyectos que tiene a futuro y música.