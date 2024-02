Con nueva temporada, vuelve el erotismo de “El juego de las llaves”

Fabiola Campomanes y Hugo Catalán han aprendido mucho acerca del respeto en el set de rodaje, durante su participación en la serie “El juego de las llaves”, que muestra a un grupo de amigos que experimentan con el estilo de vida swinger.

Puede interesarte: Serie "Bronca" sorprende tras su estreno: ¿de qué trata el nuevo éxito de Netflix?

Aunque las escenas de cama pueden ser incómodas, aseguran que en esta producción siempre ha existido la confianza de que se cuida desde la concepción de la toma, hasta que llega al cuarto de edición para el corte final.

“La fortuna que tenemos es que el equipo siempre ha sido súper respetuoso, incluso la producción ha sido respetuosa con cada uno de nosotros. A todos se nos ha platicado, y se nos ha preguntado hasta dónde queremos y podemos llegar, eso es respetable”, platicó Fabiola Campomanes, quien desde la primera entrega da vida a “Bárbara”.

Celebridades Ana de la Reguera debuta como directora en la última temporada de la serie basada en su vida

“Además de estar vulnerable, porque estás en una situación que no es normal, estás totalmente desnudo, y cuánta gente está ahí. Además de cómo te sientes, luego actuar así tampoco es fácil”, agregó la actriz.

La también empresaria agregó que la temática de esta serie lleva a las personas a cuestionarse sus propios tabúes. Sin embargo, lamentó que todavía hay un largo camino por recorrer para normalizar las charlas sobre sexualidad.

“Hace falta hablarlo mucho, tener esas conversaciones en pareja. Sigo escuchando, lastimosamente, a mujeres hablar de que en su relación ya no tienen esa intimidad o la frecuencia que ellas necesitan o desean, y no se han atrevido a hablarlo”, declaró Fabiola Campomanes.

La serie, creada por Marisa Quiroga, sigue la vida de un grupo de amigos que, aburridos de su rutina, deciden experimentar con el intercambio de parejas.

Otro de los miembros del elenco original, es Hugo Catalán, quien interpreta a “Leonardo” (pareja de “Bárbara”), y a lo largo de las tres temporadas ha reafirmado su creencia de que en una producción de este tipo cada actor es libre de escoger sus límites.

El originario de la Ciudad de México considera positivo que exista la figura del “coordinador de intimidad”, cuya labor es asegurarse de que los actores se sientan cómodos al momento de realizar escenas sexuales.

“Eso fomenta que exista un espacio de intimidad, y que todo esté claro, que sepas perfectamente cómo se va a contar la historia, y te da pie a decir ‘ah bueno, podemos ir un poco más allá o hasta aquí llego’, es súper válido”.

Nuevos jugadores

Para esta nueva temporada se suman al elenco Gaby Espino, Cassandra Sánchez-Navarro, Luis Vegas, Alejandro de la Madrid y Mauricio Garza. Este último reveló que desde la primera entrega (estrenada en 2019) había soñado con participar en la serie.

Una vez en el set sintió incertidumbre al iniciar el rodaje, debido a que no estaba seguro cómo se iban a desarrollar las escenas de sexo. Sin embargo, agradeció el buen recibimiento por parte del resto de sus compañeros, quienes lo hicieron sentir en confianza desde el primer momento.

“Al principio fue shockeante para mí, porque no sabía qué iba a hacer. Estaba acostumbrado a hacer otro tipo de cosas, no tan fuertes, no la pasión tan en su máximo esplendor, fue un reto muy grande”, confesó el actor.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Gaby Espino reconoció la labor del equipo de dirección y edición, pues aunque en pantalla las escenas pueden parecer muy explícitas, dentro del set es completamente diferente, y se aborda con mucho respeto.

“Obviamente una está semi desnuda, pero es parte de la magia que hacen nuestros directores. Porque te magnifican absolutamente todo, y lo que sale en pantalla es todo hecho más grande”, comentó entre risas.

La tercera temporada de “El juego de las llaves” se estrena este 14 de febrero en la plataforma Prime Video, es apta para adultos.