¡Convive con sus fans de Chihuahua! La creadora de contenido “La Tishor”

El internet en los últimos años ha sido una plataforma para que varios influencers, youtubers, tiktokers, creadores de contenido y más, se den a conocer a nivel nacional e internacional, este es el caso de Michelle Ivón Flores Arellano, creadora de contenido, conocida en el mundo de las redes sociales como “La Tishor”, quien estuvo de visita en Chihuahua capital para convivir con sus fans y conocerlos, quienes la siguen en las diversas páginas que tiene la originaria de Culiacán, Sinaloa.

Sobre el apodo “La Tishor”, informó para este medio de comunicación que ese alias se debe cuando abrió su página era maestra de inglés, y algunas alumnas le llamaban así, “al principio mi intención al darme de alta no era para hacerme famosa, ni nada de eso, simplemente era para mi familia y amistades hacer algo chistoso, que me identificara y puse de manera chusca y me funcionó ‘La Tishor’, sin embargo, se fue expandiendo.

“El contenido que subo son parodias, es un humor muy ácido, subo de grupos de WhatsApp, o de empleo, lo que callamos los farmacéuticos, las personas que trabajan en laboratorio, diversos temas sociales, donde mucha gente no es capaz de decirlo, no se atreven, entonces por medio del humor es como yo lo hago muy catártico, todo esto lo hago desde el 2019.

“Hasta la fecha han salido aproximadamente 15 personajes, entre ellos está uno que siempre le echa la culpa al Gobierno, uno disléxico, uno que siempre habla de su estado favorito, Puebla; otro que dice que es algo sencillo, pero realmente es muy difícil que se llama ‘Sencilla Modestia’, otro más es ‘La Pelona’, ‘La Vendedora’, ‘El Abogado’, ‘De la 4T’, que es como una parodia, cada uno tiene distintas características.

“Y tengo seguidores de todas partes, pero la mayoría son de mi tierra, Culiacán, Sinaloa, también de Tijuana, Monterrey, incluso de Colombia y Argentina que me escriben y les gusta mucho el contenido, en Facebook tengo 1.1 millones, en TikTok son 773 mil, en YouTube son 11 mil suscriptores donde tienen hasta este momento 254 videos, donde invierto varias horas al día, ya que vivo ya de esto, de mi contenido que subo”, expresó.

Asimismo, dio a conocer que siempre que da a conocer un tema, primero se pone a investigar para empaparse de él, siempre procurando tener material nuevo y estar innovando, esto gracias también, dijo, que tiene mucha imaginación y ansiedad, y a los temas que se encuentran en tendencia en su momento, como ahora son las posadas y que muchas personas se identifican con las situaciones que expone la creadora de contenido.

Por otro lado, la satisfacción que le ha dejado este proyecto dio a conocer: “Me ha dejado desarrollo personal, me ha permitido abrirme socialmente un poco más, creer más en mí, en mis habilidades, reconocerlas y descubrirlas, pero sobre todo que las demás personas lo disfruten tanto como yo lo hago”.

Finalmente “La Tishor” indicó que se encuentra estudiando la carrera de Psicología y está en tercer grado, “esto me ha servido bastante para checar ciertas conductas y llevarlo con humor a mi contenido, de igual manera, sobre los ataques que recibo con los comentarios negativos, como lo es con casi todas las personas que sube algo al internet, la psicología me ayuda a manejar este tipo de situaciones, poder sobrellevarlas y tener inteligencia emocional”.