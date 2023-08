Diego Zanassi en Chihuahua; el comediante participa en Referencia Norte

"Estamos en la mejor época para ser autodidactas, y la plataforma YouTube es una herramienta que se puede aprovechar para aprender y poner en práctica cuanto queramos", compartió el comediante creador de contenido Stand Up Comedy, Diego Zanassi, durante su conferencia "La creatividad como navaja suiza".

Durante su presentación en el Teatro de la Ciudad como parte de los conferencistas del evento "Referencia Norte", Zanassi compartió su experiencia con jóvenes que se interesan en la creación de guiones a quienes incentivó a "que si amas lo que haces, es decir por amor al arte, y no por los likes, hazlo".

Con su característico humor presentó en un monólogo, con algunos ejemplos de lo que en la actualidad implica dedicarse a escribir guiones.

Señaló que pese a que existe una gran oportunidad de aprender a través de tutoriales, de un sinfín de temas, es necesario sobrellevar la aceptación (o no) a los "likes", y todo lo que implica exponer un contenido propio.

Diego comparto que en este sentido, la importancia de tener muy claro "si hacemos las cosas por transmitir o por demostrar; hay que saber si queremos complacer a nosotros, o a los demás", afirmó.

Para la creación de guiones, la práctica permanente es necesaria, porque redactar una y otra vez, es la manera en que se puede profesionalizar, sin olvidar que muchos proyectos pueden no ser buenos.

En cuanto a contenidos creativos, afirmó que es difícil estar generando ese material, "puede ocurrir, que mientras más experiencia tomas, mas difícil se pone la situación, porque al saber cómo funciona todo, puedes llegar a sentir que ya no hay nada mas que crear".

En esto, agregó "tu tienes que decidir si sientes que ya diste el 100 por ciento y tu pones limites, o sea, ahí termina tu trabajo, o bien, si lo haces por amor al arte, pues sigue creando".

En este punto, dijo, "si no lo haces por los likes, sigue creando. Aun cuando pienses que algo sale mal, porque también puede ser que una idea haya sido mala o no funcionó, mas no que todo salió mal".

También animó a quienes inician en el mundo de la creación de contenido o guiones, a no cerrarse a la idea de trabajar en equipo. "Lo que me gusta de juntarme con más gente a crear, es que es muy enriquecedor, porque las ideas surgen, y entre todos puede ser más fácil que surjan ideas".

Por otra parte, "escribir solos, también es una buena opción, aunque les digo, al principio es mucho más fácil con gente, porque entre todos pueden crear más ideas".

Finalmente, aconsejó a su público, que como puede ocurrir en cualquier actividad, pueden presentarse esos

"bloqueos mentales", ante lo que no dudó en afirmar que si esto ocurre, es una señal de que es necesario una pausa, "bajar la intensidad, cuando bajas la guardia, todo fluye mejor".