Efecto Mandela, el debut de Eduardo Arroyuelo en la dirección de cine

Cegado por su ambición, Nico Rothko (Andrés Torrano) pierde todo el dinero ahorrado por su familia en una mala inversión en criptomonedas, lo cual no sólo afecta al joven artista sino también a sus allegados quienes buscarán la forma de liquidar sus deudas para evitar el desalojo.

En medio de la ansiedad que experimenta el protagonista por encontrar un empleo y recuperar parte de lo perdido, su madre acude con un psicólogo con el fin de ayudarlo a sobrellevar los problemas que enfrenta. La terapia no sólo servirá para encontrar la solución a los problemas de Nico, sino que también explorará en heridas del pasado aún sin cerrar.

Es así como se desarrolla parte de la ópera prima de Eduardo Arroyuelo, El efecto Mandela (You can’t always get what you want), ya disponible en salas selectas de Cinépolis de la capital, así como de Monterrey y Guadalajara.

“Es una cinta que aborda diferentes temas, por ejemplo, está la relación que Nico entabla con su psicólogo, los encuentros sexuales que tiene con un hombre y una mujer, también empieza a reconectar con su papá biológico y, mientras esto sucede, él lucha con una adicción fuerte a los dispositivos móviles.

“La historia conducirá a un cuestionamiento tecnológico y en algún momento filosófico, que nos deje una conclusión espiritual; saber qué tanto estamos en contacto con nuestro mundo espiritual viviendo en un entorno dominado por pantallas donde todos nos enteramos de lo que hacen otros a través de lo que están posteando en redes”, afirmó Arroyuelo en entrevista.

Lo que comenzó como un sueño hace más de un lustro, hoy es una realidad. El proyecto se rodó en 14 meses, se utilizaron más de ocho cámaras en distintos formatos y resoluciones, se editaron cerca de dos mil 500 horas filmadas.

Hasta el momento, la cinta ha sido galardonada con 13 premios internacionales en festivales de cine como Cannes, Berlín, Roma, Toronto, Londres, India, entre otros, en las categorías de Mejor Película, Director y Actor, principalmente.

“Es una experiencia sensorial muy fuerte tanto visual como auditiva. El mensaje es que vivas feliz, no importa cuántas tragedias o experiencias dolorosas hayas tenido en tu vida, al final del día ¿para qué sufres? El tema es reconocer y considerar que no vivirás ese momento amargo permanentemente, sino sólo una vez y luego ya lo superas y tu vida sigue adelante; tu vida debe de llenarse de felicidad porque sólo es una”, aseguró el productor.

Para la realización del proyecto se invirtieron 50 millones de pesos, tres de ellos en moneda nacional, mientras que el restante fue producto en especie.

“Nadie cobró ni hubo pago de sueldo hasta que no ingresara dinero”, comentó Arroyuelo.

Mara Andress, Silvia Carusillo, Diego Cooper, Roberto Medina, Karen Sandoval y Rodrigo Santacruz completan el elenco de la película en la que Arroyuelo también se desempeñó como director y escritor.

Próximamente, estrenará un documental sobre las tradiciones de la comunidad Teotón, en la Sierra de Puebla. “Es una comunidad interesante donde hacen un ritual de fertilidad en el que los integrantes se embarran aceite quemado de coche con carbón y se pintan de negro y traen un látigo. Se rumora que dentro del Cerro del Teotón hay una pirámide como la de Cholula, Puebla”, dijo el productor.

Y, en su faceta de actor, Eduardo Arroyuelo está por estrenar Máscara contra caballero, por la plataforma de Disney+.