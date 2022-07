El barbero de Sevilla, dirigida Iván López Reynoso, debutará en la Ópera de Santa Fe

El compositor Rossini ha sido una suerte de amuleto de la buena suerte para el director de orquesta Iván López Reynoso (Guanajuato, 1990), quien debutó en 2014 en la Ópera Festival en la ciudad de Pesaro, Italia, concertando El viaje a Reims con lo que se convirtió en el primer mexicano en dirigir en este festival. Casi una década después López Reynoso debuta en Estados Unidos en la Ópera de Santa Fe con El barbero de Sevilla.

“Rossini es de los compositores que más ha abierto mi carrera; con él hice mi debut en 2014, he dirigido bastante a Rossini en el mundo y este es mi cuarto Barbero de Sevilla, que es una ópera que siempre revisito con mucho gusto y frescura, me gusta estudiarla porque encuentro nuevas posibilidades de timbres y texturas y me emociona siempre dirigir a este compositor”, confesó López Reynoso, quien realizó estudios en violín, piano, canto y dirección de orquesta.

La funciones con la Ópera de Santa Fe, en Nuevo México, bajo la participación como director artístico del también mexicano David Lomelí, son el 13 de julio, y el 1, 6, 10, 20 y 26 de agosto. “La Ópera de Santa Fe es uno de los festivales de ópera más importantes a nivel mundial y significa una gran oportunidad para mí al ser mi debut en Estados Unidos”, refirió quien apenas en junio pasado, se convirtió en el primer director mexicano en tomar la batuta en la Casa de Ópera de Zúrich para dirigir a la Philharmonia Zürich.

López Reynoso detalló que El barbero de Sevilla es una de las obras mejor logradas por Rossini en el sentido de la exacta fusión entre la música y la interpretación dramática que fluyen en su punto exacto. Eso significa que el compositor consiguió un equilibrio entre el drama, la comedia y la música para hacer una reflexión, casi sin notarse, sobre la posición de la mujer en la sociedad del siglo XVIII y que aún resulta vigente.

“Rossini logra una obra maestra por el balance entre innovación y tradición, y que en esta puesta en escena se consiguió con una escenografía relativamente tradicional con muchos guiños a la actualidad, es lo que la hace tan grandiosa por ser una historia que puede interpretarse y leerse de muchas maneras

“Aquí Rossini manda claramente un mensaje de la fuerza del amor, del triunfo del amor por encima de todas las cosas, y me gusta el personaje principal femenino que es como todos los personajes femeninos de Rossini, una verdadera heroína, una gran mujer. Es una chica que en el momento en que se da cuenta que puede estar involucrada en un arreglo amoroso decide romper de raíz esta situación de una manera madura y así el compositor le daba ya a la figura femenina un trato distinto, no es la típica chica sumisa de la ópera antigua”, reflexionó.

A ello se suma, agregó López Reynoso, que el compositor, consciente de la evolución técnica de las voces, creó una obra de alta exigencia para los cantantes que obliga a perfeccionar la interpretación. Eso hace que aún con el paso del tiempo, El Barbero de Sevilla se mantenga entre las óperas más significativas, desde su estreno en 1816 en Roma.

“Rossini era un maestro de la escritura musical, un absoluto genio con conocimientos de las técnicas orquestales con las que contaba en ese momento e incluso es un compositor que llega a ser innovador en sus propuestas de escritura; claramente un compositor que esperaba lo mejor de sus músicos y cantantes; un amante de la voz humana por lo que escribía sabiendo que tenía a los mejores cantantes y sabiendo que la técnica de canto madura y evoluciona con el tiempo, lo que la hace muy vigente”, añadió.

La trayectoria de López Reynoso sigue en crecimiento, luego de dirigir distintas disciplinas y estilos como ópera, ballet, danza contemporánea, música antigua y música contemporánea; su repertorio operístico incluye más de 40 títulos. Próximamente, participará en la primera edición del Festival de verano de Malta en Una velada con Donizetti, ofrecerá un recital como contratenor en el Festival Internacional Cervantino y tiene una agenda de presentaciones en España para 2023. Su agenda está llena hasta 2028.