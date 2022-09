El conjunto musical “Claridad Norteña” estrena el tema “El popurritazo”

El conjunto musical “Claridad Norteña” continúa en el gusto del público, ahora con su tema “El popurritazo”, el cual se compone de cuatro cumbias (La cobra, La gallina, La burbuja y La tablita), que en su momento interpretaron Fito Olivares y Grupo Liberación y se encuentra disponible ya internet, la radio, y en las diferentes plataformas de las redes sociales de los integrantes de la agrupación, quienes señalan que a sólo unos días de darlo a conocer ya han recibido buena respuesta de sus seguidores.

Sobre sus proyectos futuros, expresaron que desean grabar una canción con ritmo de merequetengue para tener cautivos a sus fans; sobre el video del tema que están promocionando indicaron que desean grabarlo en un concierto que lleven a cabo muy pronto, donde se vea al público bailando las cumbias y en cuanto esté listo subirlo de inmediato a sus páginas.

La agrupación se formó en diciembre del 2016 y está conformada por: Alonso Muñoz, primera voz; Ricardo Ortega, saxofón; Juan González Larrea, acordeón y segunda voz; Jesús Herrera, bajo eléctrico; Hugo Zúñiga, batería; José Antonio Carmona, bajo quinto y segunda voz, todos son originarios de Chihuahua.

El conjunto cuenta con un álbum de 10 temas grabados en el año 2020 donde se desprende el sencillo “No hay problema”, asimismo, tienen dos videos oficiales; uno de ellos titulado “Caballero” siendo su anterior éxito; su popularidad los ha llevado a tocar en varios lugares del estado como en Satevó, San Francisco de Borja, Parral; y fuera de él, como es Durango, sólo por mencionar algunos; a lo largo de su trayectoria artística, en estos 7 años han logrado compartir escenarios con otros grandes grupos

Si deseas saber más de este conjunto no dudes en buscarlos en sus redes sociales como Claridad Norteña en Facebook y YouTube donde encontrarás otras melodías como: “Yo no sé qué me pasó” y “El pino verde”, en esta última plataforma.