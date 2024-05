¡Algo único! El payaso "Chapetín Lokote" dará un show especial para migrantes

La mayoría de los migrantes centroamericanos con el objetivo de llegar a Estados Unidos para cumplir el “sueño americano” llegan a pasar momentos muy difíciles a través de esta travesía por diversas naciones que tienen que transitar, motivo por el cual el payaso “Chapetín Lokote” desea llevarles unos momentos de distracción y alegría con un show que tiene preparado exclusivamente para ellos que ofrecerá este sábado próximo en el Oxxo que se ubica en el bulevar Juan Pablo II, a las 7 de la tarde.

Te puede interesar: Causa Carlos Rivera gran alboroto en sus fans durante concierto en la Feria de Santa Rita

Sobre esta idea el maestro del arte de hacer reír expresó para este medio de comunicación: “Ya tengo más de 20 años de trayectoria y por medio de lo que sé hacer me gustaría que ellos se despojaran, aunque sea por unos minutos, de la vida tan difícil que están llevando, y este espectáculo es totalmente familiar”.

Asimismo, se le cuestionó si no tendría problemas para dar a conocer su humor y chistes, ya que algunos países de Centroamérica es diferente la cultura y a veces no entienden el significado de ciertas palabras o expresiones de doble sentido: “De que los hago reír los hago reír, es un show para mis hermanos centroamericanos para que se distraigan un poco y se olviden que están en la intemperie”, expresó “Chapetín Lokote”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Por otro lado, es de destacar que Carlos Rafael Gamboa Martínez conocido en el medio artístico como “Chapetín Lokote” también labora en bares donde presentan show de comedia sólo para adultos, en la Unidad de Atención a Pandillas, e institutos de rehabilitación y da su testimonio de su cambio ante los internos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En entrevista con este medio de comunicación había informado anteriormente parte de su vida en la cual se había involucrado en las drogas, sin embargo, decidió cambiar y dejó el mundo de las drogas por el arte de hacer reír.

Gossip Conjunto Primavera cierra con broche de oro el Palenque de la Feria de Santa Rita 2024

“En Ciudad Juárez era un loco, pandillero, drogadicto de la calle, y en el año 2000 entré a un centro de rehabilitación, donde conocí a un payaso del Estado de México, él usaba el lugar como refugio ya que no tenía dónde quedarse, yo lo observaba y le preguntaba ¿cómo hiciste eso o aquello?, por ejemplo los globos y ya me ponía a tratar de hacerlo también y sí me salía.

“Cuando vio mi interés genuino y que se me daba me empezó a enseñar y me dice: ‘Memorizas todo muy bien, ¿no te quieres pintar para hacer algo juntos?’, acepté, y el director del centro nos mandaba a vender globos en los puentes y después nos íbamos al Centro para poner en práctica lo que ensayábamos como payasos”, indicó Chapetín.