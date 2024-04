El rapero rarámuri MC Bone estrenará su tema "Una eternidad"

Bien dicen que la música traspasa fronteras, culturas, y es un lenguaje universal, frases que confirma el rapero rarámuri Ricardo Gonzáles Palma, pero conocido artísticamente como MC Bone, originario de la Sierra Tarahumara, de la comunidad de Guachochi, quien indica que ya está próximo a salir su siguiente sencillo “Una eternidad”, el cual es en el género romántico y tiene planes de grabar también un videoclip. Ricardo habló en exclusiva con este medio de comunicación sobre su trayectoria y proyectos.

El joven que cumplira 25 años el próximo 7 de mayo, indicó: “Comencé en la música desde los 13 años a manera de pasatiempo, esto fue por un amigo el cual un día me compartió música en una USB la cual contenía rap de España que poco a poco me fue gustando y decidí comenzar a componer mis propias letras con pistas de internet y actualmente llevó seis años intentándolo hacerlo de la forma más profesional.

“Por supuesto, mi género musical principal es el rap, pero de igual forma he experimentado con géneros como el rock, indie, trap, R&B, y romántico; asimismo, he llevado diversas colaboraciones con artistas de la capital del estado como lo es Olvi Music, a quien he admirado desde mi adolescencia; Max Rapero, una estrella que forma parte del grupo RapRámuri, realizamos una canción titulada ‘Corazón de la Sierra Tarahumara’ la cual habla de las maravillas turísticas, personajes emblemáticos de Guachochi y eventos turísticos con los que cuenta; así como ZD (Jairo Castillo), perteneciente al mismo grupo quien ha sido mi productor en diversos temas.

También con Yori, un artista de Perú; Pedroza, un productor de Guatemala; MC Revuel de la ciudad de Cuauhtémoc; The Poscke de Tijuana y claro, con gente de mi ciudad, como lo es Iván Chávez y Xóchitl Holguín, quién participó en La Voz Kids México, con quien hice una canción que cuenta la historia de nuestra ciudad en orden cronológico”, expresó.

Por otro lado, el cantautor se describe como un soñador, alguien que pelea por sus sueños, que está siempre dispuesto a luchar por lo que cree y que no pierde la fe de lograr sus objetivos; una persona que se debe totalmente a su familia y a su pareja por todo el apoyo que le han brindado, indicando que la música es gran parte de su vida ya que es una de las formas que utiliza para desahogar sus emociones y contar anécdotas que le han pasado, recalcando que cada canción es de su auditoría y tiene un gran significado para él.

Sobre los lugares en los que ha estado presente con su arte, indicó que han sido diversos escenarios, entre ellos: el Teatro de Cámara, el Polideportivo, la Plaza Principal, en la UACJ, así como ser parte del taller de rap que se les brindó a los jóvenes de la misma universidad en la ciudad de Cuauhtémoc; también se incluye la UACh en la Facultad de Filosofía y Letras, en las ferias, eventos de Bikers, el Ultramaratón de los Cañones, entre otros más.

Desde otro ángulo, se le cuestionó sobre la opinión que tenían sus familiares, amistades y conocidos de su comunidad cuando escuchaban su música: “Al principio sí fui víctima de muchas críticas por redes sociales, ya que era raro que alguien desarrollara este género en mi ciudad, ya que no hay más artistas de este ritmo; actualmente, mi familia se siente orgullosa de mis logros, mis hermanos, mi madre y mi pareja, al igual que mis amigos quienes siempre están para apoyarme en eventos y grabaciones de videos.

“Por supuesto que estoy agradecido con todas las personas de mi ciudad que se toman el tiempo de mandarme mensajes o tomarse alguna fotografía conmigo, dejándome hasta este momento la música una satisfacción muy grande de representar a mi ciudad y mi cultura en todos los lugares que me escuchan.

“Entre los proyectos que tengo en puerta y a futuro está estar a la espera de mis próximas presentaciones y en planes de la realización de un disco enfocado a la cultura de mi ciudad, así como narrar historias y leyendas rarámuris”, finalizó MC Bone.

Los fans del rapero pueden escuchar su música en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, en su canal de YouTube.

Sus redes sociales son: Facebook: https://www.facebook.com/MCB0NE, su perfil personal: https://www.facebook.com/ricardo.gope; Instagram y TikTok: @Mcbone_Rap.