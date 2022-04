¿El trabajo, la fiesta y la corrupción nos define? Este documental explora a los mexicanos

¿Por qué se cree que el mexicano es flojo si en realidad es quien tiene las jornadas laborales más largas entre los países de la OCDE? ¿En verdad somos festivos y alegres todo el tiempo? ¿La corrupción forma parte de nuestra cultura, como alguna vez sugirió el expresidente Peña Nieto?

Esas son algunas preguntas que se plantean en ¿Por qué la vida es así? Una película de todos los mexicanos, el más reciente documental del productor, director y guionista Olallo Rubio, y el cual ya puede verse de forma gratuita a través de la plataforma Convoy Network.

“¿Realmente existe tal cosa como la identidad del mexicano o todo fue una fabricación de unos intelectuales posrevolucionarios que recurrieron a sus herramientas de estudios de sus respectivas épocas que ahora ya no son tan vigentes? Roger Bartra, una de las voces que participa en este documental, cree que el carácter nacional del mexicano es un mito. Todo esto cuestionamos en el documental”, dice en entrevista con El Sol de México el también director de películas como This is not a movie, Gimme the power e Ilusión nacional.

Desde un inicio, el equipo detrás de ¿Por qué la vida es así?, quiso financiar la película a través de campañas de fondeo colectivo para contar con libertad creativa y, de ese modo, evitar la censura y los compromisos comerciales.

Esa independencia lograda se traduce en un largometraje profundo y diverso en el que las filias políticas quedan fuera. No hay partidismos ni ideologías: simplemente una genuina curiosidad por averiguar qué significa ser mexicano entre tantos discursos que se han vendido, desde los orquestados por el viejo régimen priista hasta los patrocinados por los grandes aparatos publicitarios.

“Hay todo un capítulo dedicado al sistema clientelar mexicano —impulsado en buena parte por el PRI— y el sistema revolucionario. ¿Y qué es lo que los caracteriza? La falta de definición. Siempre fueron sistemas adaptables y flexibles dependiendo de las necesidades. Tuvimos un sistema autoritario que institucionalizó la corrupción y que, a través de los medios, difundió mucho un concepto del mexicano”, observa Olallo Rubio, quien define a su nuevo documental como una “comedia satírica”.

Se trata de la primera producción cinematográfica en español basada en un podcast. Dicho podcast se llama ¿Por qué? y trata de resolver algunos cuestionamientos básicos, pero a la vez profundos: ¿Por qué la Tierra y los otros planetas son redondos? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué da hipo? ¿Por qué da cruda? ¿Por qué los hombres tienen pezones? ¿Por qué la guerra es permanente? ¿Por qué todos los gobiernos mienten?

“Nuestra sociedad se ha ido alimentado de distintas fuentes. Al principio pocos medios de comunicación concentraban gran parte de la atención de la población, eran muy pocos los privilegiados que tenían acceso a otro tipo de televisión de paga. Todo era moldeado por Televisa, prácticamente”, recuerda el cineasta y productor.

“Los mexicanos hemos creído durante muchos años en distintos mitos. Y no todos los mitos tienen que ser negativos. Hay mitos que pueden hacer una contribución interesante a nuestra forma de ver el mundo. Más bien creo que debemos reemplazar los mitos. A veces pensamos en iconos con los que ya no tenemos tanta cercanía en 2022, como Chespirito”, comenta Rubio.