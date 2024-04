Escorpión Dorado salta a la televisión con “El círculo del 1%”

Con más de nueve millones de suscriptores en YouTube Alex Montiel Escorpión Dorado salta a la televisión abierta nacional conduciendo el nuevo programa de concursos “El círculo del 1%”, con una primera temporada de 52 emisiones cada domingo a partir de junio por Azteca Uno.

Adrián Ortega, director general de Contenido de TV Azteca, Alejandro Esquivel, director de Entretenimiento y eventos especiales, así como Jacky Castro, directora ejecutiva de Sony, dieron el claquetazo de arranque del game show dominical.

Puede interesarte: Facundo y El Escorpión Dorado se ven las caras en Jalas o te rajas

El Escorpión Dorado afirmó que no le preocupa si logra un buen rating a lo largo de los 52 domingos pactados para la primera temporada de “El Círculo del 1%”, pues ese no es su trabajo; “lo mío es echar desmadre, conducir el programa y la consecuencia que la gente se vaya involucrando poco a poco. Esta es la primera temporada y tal vez en algunos años estemos hablando de este concepto que unió familias y que pueda trascender al tiempo”, responde a la pregunta de El Sol de México.

“El Dios del Internet”, como se hace llamar, afirma que hacer televisión es básicamente lo mismo que hace en su canal de videos. “Antes se clasificaba que el Internet era para chavos, pero hemos tenido 20 años para familiarizarnos con él; los adolescentes sólo consumían YouTube y redes sociales, pero hoy en día, todos los integrantes de una familia lo usan en sus celulares.

OMG! Alex Montiel bloquea a Oscar Burgos tras escándalo por infidelidad

“Todos han aprendido a usar el Internet, el público actual ya no es el mismo de hace dos décadas, ahora es súper diversa la audiencia”, reseña en la entrevista posterior a la presentación del programa.

“Me he asomado a la televisión durante muchos años, quizá de invitado, ahora regreso a TV Azteca y estar en esta posición es la consecuencia de lo que he estado construyendo durante tantos años”, agrega.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Adrián Ortega explicó que el programa está basado en un formato de la BBC, que se replica en más de 10 países; “lo transformamos y adaptamos al estilo mexicano, latino con un host poderosísimo”.

DE QUÉ TRATA EL CÍRCULO DEL 1%

En “El círculo del 1%” habrá 100 participantes y sólo uno podrá llevarse el premio de 100 mil pesos, es un juego de agilidad mental en el que el ganador no es el de mayores conocimientos, explica Escorpión Dorado. “Se trata de cómo piensas y cómo usas la lógica, habrá trampitas para conocer qué tanto utilizas la lógica, porque no importa la edad, no importa qué oficio o profesión tienes, este concepto de concurso está hecho a mi medida, me hará convivir con cinco mil 200 personas a lo largo de la temporada. Esto es, para cada programa contaremos con 100 participantes y armaré chida la convivencia, porque las preguntas son divertidas, dinámicas y muy capciosas, además ganarán dinero”.