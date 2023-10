¡Expogan tiene reina! Silvana Andrade Escárcega se hace de la corona este 2023

En su segundo día de fiesta para Expogan 2023 se realizó la coronación de la reina Expogan, donde la triunfadora del título fue Silvana Andrade Escárcega, quien representa a la Asociación Ganadera Local de Guerrero; en segundo lugar quedó Abril Borudanda, Asociación Ganadera Local de Santa Isabel y el tercer lugar fue para Asociación Ganadera Local de Casas Grandes; la corona la entregó la soberana del año pasado, Diana Rodríguez Saucedo, representante de la Asociación Ganadera local de Santa Bárbara.

Ahora la nueva reina tendrá la tarea de representar a la Unión Ganadera Regional de Chihuahua durante todo un año hasta entregar la corona a su sucesora, las primeras palabras de Silvana fueron para este medio de comunicación ante la entrega de su título:

“La verdad no me la creía, fue una emoción que no puedo explicar, y me preguntaba ¡en verdad estoy escuchando mi nombre!, es algo que no vi venir, me siento súper feliz, quiero agradecer a mi asociación por elegirme como su representante, apoyar y confiar en mí, y quiero decirle a las niñas que se animen, a veces no lo hacen por miedo, por estar frente al público y hablar, pero la verdad es una experiencia muy bonita, que ganen o pierdan esta experiencia se la van a llevar en el corazón”, dijo.

Abril Borunda, segundo lugar en el certamen / Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Entre los premios que recibió aparte del título, fue dinero en efectivo, kit de maquillaje, y una sesión de fotografía.

En estos momentos se está llevando una cena privada para los miembros de las asociaciones ganaderas, donde se encuentran conviviendo y comentado sobre la fiesta ganadera, también las participantes a reina están con la ganadora felicitándola.

Las concursantes en esta edición fueron: Alejandra Varela, de la Asociación Ganadera Local Especializada de Ganado de Registro de Razas Puras de Chihuahua; Ana Cristina González Ruiz, productores de leche de Chihuahua;

Gabriela Prieto Chávez, de Satevó; Julia Sofía Celaya Seáñez, de la Asociación Ganadera Local de Chihuahua.

También María Fernanda Montes Estrada, de la Asociación Ganadera Local General de Cuauhtémoc; Angélica Villalobos Romero, de la Asociación Ganadera Local Nonoava; Leslie Estrada Delgado, de Namiquipa; Alejandra Naranjo Gutierrez, representando a Gran Morelos; Luisa Fernanda Galache Scott, de la Asociación Ganadera Local de Ascensión.

De igual forma, Emily Michell Palacios Mora, de la Asociación Ganadera Local de Ciudad Juárez; Linette Paulina Rascón Mannings, de Guazapares; Abiraim Alejandra Chávez Meléndez, de la Asociación Ganadera Local de Cusihuiriachi; Rosa María Duarte Archuleta, de Urique; Reyna del Val Castillo, de Villa Coronado.

Marcelen Ceballos, tercer lugar en el certamen / Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Maria Amapola Valles Porras, de Valle de Allende; Silvana Andrade Escárcega, de la Asociación Ganadera Local de Guerrero; Dyana Ivonne Chávez Soto, de Parral; Kamila Antonia Lerma Urtuzuastegui, de Guachochi; Évelyn de Diego Pérez, de la Asociación Ganadera local de Práxedis G. Guerrero; Hittzel Yamileth Domínguez Aragón, de Matachí; Valeria Bencomo Chavira, de Gómez Farías; Eva Itzel Salinas González, de Temósachic; Abril Borunda Gutiérrez, de la Asociación Ganadera Local de Santa Isabel.

Asimismo, Paola Corte Valles, de la Asociación Ganadera Local de Buenaventura; Airaly Parra Lucero, de la Asociación Ganadera de San Francisco de Borja; Daniela Reyes Aguilar, de la Asociación Ganadera de Villa Matamoros;

Jackelin Arleth Moira Fabela, de la Asociación Ganadera Local de Ignacio Zaragoza; Carmesí Redekop Medina, de Morelos; Paulina Cano Iturralde, de la Asociación Ganadera Local de Santa Bárbara, Maria Isabel Márquez de la Torre, de la Asociación Ganadera Local de Villa Ahumada; Azul Bianey Almeida Frías, de la Asociación Ganadera Local de Bachíniva; y Marlene Ceballos Duarte, de la Asociación Ganadera Local de Casas Grandes.