"Faisy Nights” se renueva en su tercera temporada con un tono más atrevido

Miguel Ángel Fox (“¿Quién es la máscara?”, “De noche pero sin sueño”), produce la tercera temporada de “Faisy Nights”, que se estrena el jueves 22 a las 22:30 horas por el canal de paga Unicable.

“Cuando me ofrecieron producir este proyecto que ya estaba con transmisiones les dije que sí pero con todo nuevo: contenido, escenografía y co conductoras que acompañan a Faisy. Me gustan los retos en la televisión, cambiar ciertas cosas que antes no funcionaron para que ahora funcionen”, dijo el productor.

Fox comenta que entre los cambios, “se deshebran notas de entretenimiento en un tono más atrevido sin caer en la vulgaridad y también vamos a tener en cada emisión un invitado, que por medio de pistas, el público descubrirá”.

Para Miguel A. Fox no es la primera vez que trabaja con Faisy, ambos coincidieron en el reality “Veo cómo cantas”. “Lo considero un chico muy talentoso con muchas tablas en la televisión que es muy distinto a otros que conducen. La audiencia siente a Faisy como su amigo”, dijo el productor.

Faisy por su parte, reconoce en entrevista con El Sol de México, durante una pausa de la grabación del programa, que “el reto es entretener pero en lo personal divertirme, sentirme a gusto en este foro y tener un lugar para invitar a amigos, compañeros de teatro y hasta otros conductores. Yo entrego mi trabajo con amor y a ver cómo lo recibe la audiencia.

“Sí estoy nervioso y a la vez emocionado, hace mucho no tenía una primera vez en un programa de esta magnitud, porque en “Me caigo de risa”, es el mismo productor, Lalo Suárez, durante 10 años y en radio con “El Tlacuache” llevo 15 años, vuelvo a sentir la responsabilidad, la adrenalina para entregar un producto audiovisual bonito, los cambios son buenos porque salimos de la zona de confort”.