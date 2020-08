Filarmónica del Estado ¡Está de regreso!

La Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECh) vuelve a los escenarios a través de conciertos virtuales en vivo desde el Palacio de Gobierno, en su Temporada Verano 2020, iniciando hoy a las 18:00 horas por las redes oficiales de Gobierno del Estado.

En esta primera jornada y respetando todas las medidas de salud e higiene, se presentarán los ensambles de cuerdas de la OFECh: violines, violas y violonchelos.

Los violines interpretarán “Cuarteto” de Karl Böhm, “Nada y mucho” de Juan Crisóstomo Arriaga y “Tango eight” de Jeremy Cohen; las violas nos deleitarán con una suite del ballet “El cascanueces” de Piotr Ilych Tchaikovsky y “Pavana” de Gabriel Fauré; para finalizar con los violonchelos, que tocarán una pieza judía, “Kol Nidre” de Max Bruch.

La temporada continúa el viernes 14 de agosto con el ensamble de alientos ejecutando “Sinfonietta” de Joachim Raff y “Sinfonía en Sol menor para vientos” de Gaetano Donizetti; la segunda parte contará con la participación de los contrabajos en las obras “The Entertainer” de Scott Joplin, “Have you ever seen the rain?” de John Fogerty y “Moliendo café” de José Manzo Perroni.

El 21 de este mes, la OFECh nos lleva en un viaje “De Mozart a The Beatles”, con un ensamble de cuerdas interpretando el “Divertimento en Re Mayor” de Wolfgang Amadeus Mozart, “Serenata póstuma” de Max Bruch y “Beatlerianas” de Leo Brouwer, con la guitarra solista del músico cubano Boris Díaz y dirigiendo el maestro Iván del Prado.

Para cerrar el mes, el 28 de agosto llega el “Rock clásico” con música de The Beatles, Michael Jackson, Bon Jovi, Queen y más, bajo la batuta del maestro Alejandro Rico, director asistente de la OFECh y la voz de Esteban Laphond.

Todos estos conciertos se llevarán a cabo de manera virtual en vivo los viernes de agosto a las 18:00 horas, a través de las redes oficiales de Gobierno del Estado.

Para más información consulta las redes @ofechoficial y Secretaría de Cultura de Chihuahua.

