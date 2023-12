Filippa Giordano llegará a Chihuahua este 20 de diciembre con su show "Noche de Navidad"

La cantante italiana internacional Filippa Giordano llega a Chihuahua este 20 de diciembre con su espectáculo “Noche de Navidad” que dará en el Centro de Exposiciones y Convenciones, los boletos para disfrutar de este show, con temática navideña, se encuentran disponibles en la plataforma www.topticket.mx, y son: Zna Onyx $4,659.20, Diamante $4,076.80, éstas dos primeras áreas incluye cena; el costo para estar en el espacio Platino es de $2,329.60, y Oro es de $1,747.20.

Así que si no has comprado tu acceso es momento de hacerlo y recuerda que es un evento totalmente familiar, por lo cual ExpoChihuahua se viste de gala para recibir a una de las voces más impresionantes y reconocidas en el mundo de la música: Filippa Giordano quien viene a ofrecer una noche que promete ser una experiencia única e inolvidable para todos los amantes de este arte, en un ambiente cálido y festivo.

Además, habrá invitados especiales que se unirán a ella sobre el escenario, creando momentos de magia y complicidad en cada interpretación. El evento "Noche de Navidad con Filippa Giordano" será el lugar perfecto para compartir en familia, con amigos o en pareja, no pierdas la oportunidad de ser parte de este evento único donde el espíritu navideño será el ingrediente principal.

Foto: Facebook | Filippa Giordano

ENAMORADA DE MÉXICO

“La Filippa de ahora tiene dentro de su corazón muchísimo a México, su cultura, patrimonio, folklor, color, historia y belleza porque, ya que fui hace 20 años atrás y me enamoré de él, me conquistó y se convirtió en mi segunda patria, y considero mi más grande éxito dentro de mi carrera el haber llegado a diversos países y ser reconocida como pionera en una vocalidad más contemporánea, poder acercar la ópera y música clásica no necesariamente a los amantes de este género. sino a todo tipo de auditorio.

“El éxito en sí ha sido el poder vivir de mis sueños, soñar con esta vida, cantar y conectarme con la gente y ofrecer mi don que Dios me dio, talento que no guardé en mi cajón, y por el que luché día y noche para tratar de tener mi propio camino y trayectoria, donde no renuncié incluso ante muchas dificultades”, manifestó en entrevista para El Heraldo de Chihuahua.

DESEA CANTAR AL LADO DE LUIS MIGUEL

Es de destacar que la intérprete ha realizado duetos con diversos artistas de talla mundial como: Pepe Aguilar, Claudio Baglioni, Michael Bolton, Paul Carrack, Peter Cetera, Mario Frangoulis, Armando Manzanero, Jesús Navarro, Gilbert O'Sullivan, Carlos Rivera, y le cantó tres veces al Papa Juan Pablo II, sin embargo, con los famosos que no lo ha hecho hasta el día de hoy y desea hacerlo son: Rolando Villazón, Mijares, Cristian Castro, Luis Miguel; y su canción mexicana favorita es “La puerta” de Luis Demetrio”, expresó.

Foto: Facebook | Filippa Giordano

SACRIFICIOS

Asimismo, sobre los sacrificios que ha hecho por lograr la fama y éxito de los que goza hoy en día, comentó: “Durante mis inicios todo lo que fue la diversión, fiesta, fumar, tomar licor, no era posible ya que siempre he sido muy disciplinada, por supuesto no fue de una forma exagera, sin embargo todo lo que no es sano para la salud lo evitaba y hasta la fecha lo sigo haciendo, de igual manera cuando me voy de gira no me doy el lujo de turistear a las ciudades que llego ya que quita energía y yo quiero entregar esa energía a mi público para ofrecer un concierto de calidad”, finalizó la artista de talla mundial.