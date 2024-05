Impone Fuerza Regida su estilo en el Palenque de la Feria Santa Rita 2024

Una de las agrupaciones que cuenta con nueve años en el mundo de la música es Fuerza Regida, quien se presentó en el Palenque de la Feria Santa Rita 2024 en su tercer día de fiesta, logrando como lo había anunciado la Feria y Don Boletón, un recinto lleno, pues el concierto fue “sold out”. La agrupación salió en punto de las 12:05 de la noche, logrando de inmediato gran alboroto en los los presentes, quienes se pusieron de pie aplaudiendo y chiflando para recibir a los integrantes de este grupo.

Los primeros temas con los que abrió su concierto fueron: “Igualito a mi apá”, “Dijeron que no la iba a lograr”, “Plvo blnco” y “La Ch y la Pizza”, ésta última hace referencia, como lo han dicho varios de sus fans, a Joaquín Guzmán Loera, ya que menciona las siglas JGL, así como a las fiestas y drogas, de igual manera, el nombre de la melodía, según señalan sus simpatizantes, tiene que ver con el grupo del crimen organizado que trabajan para Los Chapitos, conocidos como “La Chapiza”, y también menciona a “El 19”.

En la melodía “Plvo blnco” vienen frases como: “La pasamos bien, el cuerno colgado se ve”, “compa, saque el polvo blanco, que quiero jalarle para andar al cien, tengo rato ya enfiestado, me ando alucinando”, “me fumé otro gallo pa' andar tranquilón, ya se acabaron las cheves, vamos en putiza, que siga el fiestón, no se asusten si hay retenes, la charola pesa más que el chalecón”, entre otras más.

El público presente, que gusta de este tipo de música, estuvo ambientado desde el minuto uno, donde se pudo apreciar que en este concierto los asistentes eran bastantes parejas y rondaban entre los 20 a los 35 años, quienes no dudaron en tomar videos de su grupo consentido y subirlos a las redes sociales.

Asimismo, antes de iniciar el espectáculo al exterior del Palenque había cientos de personas haciendo filas para ingresar a las instalaciones, las cuales se llenaron de inmediato por los fans, quienes con tiempo habían comprado su boleto para poder disfrutar de este espectáculo por parte de los originarios de California de Estados Unidos.

El vocalista, Jesús Ortiz Paz salió con un outfit muy de su estilo, playera marca Gucci en color blanco, gorra, un short y lentes negros, así como tenis en color blanco y portando varias joyas, como anillos, esclavas y un collar.

Cabe destacar que también en los videos que ya circulan por internet se puede apreciar cantando junto al chihuahuense Diego Millán, integrante de Calle 24, interpretando el tema “Que onda” , que también hace apología del delito, composición que dice:

“Baby, me vuelves loco, no se esperó al hotel, y arriba del Merced, mirándome a los ojos, hazme tuyo otra vez, por última vez sabe que estoy loco, pedí el tusi por cel, no la llevé a Chanel Quería probarme un poco. Ya le quité el antojo, tragos de Henny, loco, ya van a dar las seis y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo..."