Invitan a unirse a noble causa

Por cuarto año consecutivo, grupos de música norteña local, encabezados en esta ocasión por Conjunto 4 Norte, se unen a la campaña “Discos por sonrisas” que consiste en canjear juguetes por lo mejor y más nuevo de las producciones locales, en aras de una noble causa.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

La mecánica para ello es sencilla: quienes deseen ayudar lo único que deben hacer es ingresar en la página deFacebook DISCO por sonrisas LRS y contactar a los autores intelectuales de la acción, expresando la intención de donar un juguete.

No tiene que ser algo recién comprado.Sólo debe reunir los pedimentos de siempre: que el juguete esté en buen estado, que no sea bélico y que no necesite pilas. Cumpliendo eso, el donante puede escoger entre varias producciones musicales.

Entre ellas, las más recientes del ya mencionado Conjunto 4 Norte (quien, por cierto, en compañía de don Luis ReySandoval y su esposa Ángeles Gabriela De la Cruz, inició esta bella tradición),pero también de muchas otras agrupaciones como Temibles y Los Vendavales de donAdán Meléndez, y muchas más.

Todo lo recabado se entrega justo en la víspera de Navidad, por lo general en el área de Pediatría de la ClínicaMorelos de Instituto Mexicano del Seguro Social, con una fiesta que incluye hasta payasito y la visita de Santa, para que los niños puedan disfrutar de un verdadero espectáculo prenavideño.

Asimismo, la repartición de juguetes continúa en las colonias de la periferia de la ciudad. “Queremos llegar al máximo de lugares posibles”, anuncia don Luis, “pero para ello necesitamos dela valiosa ayuda de la comunidad”.

Rey Sandoval y su señora esposa debieron pasar por una pena previa para ver en ella una oportunidad para ayudar. Cuando su hijo nació, lo hizo con problemas de salud, y debieron permanecer con él internado en el hospital por medio año.

En ese lapso, el matrimonio fue testigo de un sinfín de historias de familias de escasos recursos obligadas a invertirlo poco que tenían en la salud de su ser querido y sin oportunidad de compartir algo durante las épocas decembrinas.

La noble causa nació, pues, de una forma casi natural. Y le ha ido también que en esta temporada está celebrando su aniversario número cuatro, gracias a desinteresada ayuda de la comunidad y al patrocinio de grupos como 4 Norte.

“Para nosotros es un orgullo y una satisfacción enorme el poder ayudar a los niños y sus papás en esta época.Hacemos lo que podemos, como una forma de agradecer las bendiciones (trabajo)que recibimos a lo largo del año”, expresan los integrantes de la agrupación, los cuales, aunque estarán trabajando en esas fechas, igualmente estarán presentes en espíritu y poniendo su granito de arena con los niños y familias que sean beneficiadas.

“Las gracias a Luis Rey”, mencionan, “él es el causante de todo esto. Nos platicó el origen de su cruzada y nos conmovió desde el primer momento”. Al mismo tiempo, reiteran la invitación para donar y canjear un disco por sonrisas.