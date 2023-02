La Adictiva seduce con tema de desamor

La agrupación sinaloense lanzó recientemente Que te trague la tierra, compuesta por Ramón Brito y Dani Pérez; si bien la letra es muy directa, los vocalistas del grupo aseguraron que la canción no es en contra del género femenino, ni mucho menos buscan crear una guerra entre hombres y mujeres, lo único que quieren es empatizar con aquellas personas que han experimentado severas decepciones en el amor.

“Esta canción trata sobre una relación en la que uno de los dos en la pareja, salió lastimado y quedó muy adolorido, está dedicada a alguna persona que los hizo sufrir”, afirmó Guillermo Garza en entrevista con El Sol de México.

“Creo que para la edad que tenemos, todos hemos pasado por algo así, es una canción que está muy generalizada, habla de algo que pasa muy común en la vida real, le queda a mucha gente”, agregó Jerry Corrales.

Este sencillo llega luego de la publicación de Te doy ocho días, dueto que realizó la agrupación junto a Juan Gabriel. “Lo más lindo de esta canción es que es inédita, es una canción que dejó ya grabada con su voz, nunca se había escuchado, se nos dio la oportunidad de interpretarla junto a él y fue una experiencia muy bonita.

“El video se grabó en Guadalajara, en un clip en donde involucramos a un actor que sale bailando y tratando de transmitirle a la gente lo que realmente transmitía Juan Gabriel que era mucha alegría, el baile, vestirse y hacer las cosas sin ocultarse de nadie, hacer las cosas como él quería, disfrutar la vida, es lo que hacía y eso quisimos reflejar en este video. Para nosotros es un halago, nos queda el recuerdo para toda la vida en la historia de la banda”, comentó Memo Garza.

Con más de tres décadas de trayectoria, La Adictiva ya planea distintos lugares en los que les gustaría presentarse, uno de ellos podría ser el festival de música Tomorrowland, en su versión europea.

“En Europa no quitamos el dedo del renglón, sabemos la oportunidad que tuvo la Banda El Recodo de ir hace poco y cantar allá, para mí es un orgullo decirlo porque ellos también son iniciadores de este movimiento, de dinámica de la banda, están abriendo ese camino para que todos podamos llegar en algún momento, no lo descarto de ninguna manera, ahorita a lo mejor no es el plan porque nosotros fijamos metas a corto plazo, más apegadas a la realidad, lo que estamos viviendo y sintiendo de nuestro público”, concluyó Isaac.