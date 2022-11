Lanzará “Mr. Chapo” nueva producción en el 2023

El artista local Jonathan Orozco conocido artísticamente como “Mr. Chapo” o “M.C” indica que ya se encuentra trabajando en su nueva producción discográfica que se titula “Somos o no somos”, la cual tendrá aproximadamente 13 temas, siendo de su autoría todas las melodías, material que dará a conocer a inicios del 2023 y que está bajo la producción de Mike Music, de igual forma está en el proceso de grabar algunos de los videos, para muestra de ello este viernes estuvo ensayando, momento que grabó y lo subió a sus redes sociales de Facebook e Instagram, con el objetivo de que sus seguidores se den una idea de lo que les ofrecerá artísticamente.

Foro de: Cortesía | Jonathan Orozco

Con una carrera de 15 años, indica, que ha compuesto también varios temas para diversas personalidades del estado, expresando que su gusto por el rap es desde niño gracias a unos primos que lo visitaban de Estados Unidos, “traían discos y casetes con esa música y me enamoré del rap, aunque aquí en Chihuahua considero se encuentra un poco ‘apagado’, pero a los que nos gusta este arte, no nos quitamos el sombrero y estamos perseverando para poner en alto al estado”, dijo.

Al artista que admira señala que es el rapero Canserbero, también desea, si se da la oportunidad, de abrirle un concierto a Santa Fe, como lo hizo con Juan Gabriel y Marco Antonio Solís “El Buki”, “voy a donde me inviten y con gusto puedo ser el telonero de cualquier artista, ya que me considero comprometido con mi trabajo, como siempre lo he hecho, y lo voy a demostrar con esta nueva producción porque están basadas, algunas de ellas, en cosas que me pasaron, ya que me gusta escribir sobre mi vida, también de lo que me platican, por ejemplo lancé hace 3 años la canción ‘Lo logramos o nos morimos’, siendo del agrado de mis seguidores”.

Si deseas saber sobre este artista chihuahuense y su música de hip hop y rap, síguelo en sus redes sociales en Facebook como Jonathan Orozco Razcon y en Instagram como mr_chapo614.

