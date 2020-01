Lucía Méndez vuelve a la pantalla chica con Diana Salazar

En su cumpleaños este 2020, Lucía Méndez recibirá con dos regalos. El primero, el reestreno de la joya clásica de sus telenovelas: El extraño retorno de Diana Salazar. Producida por Carlos Téllez, la historia que aborda el tema de la reencarnación, se transmitirá por el canal de paga Tlnovelas a partir del lunes 27.

Y segundo, grabará un disco ranchero que tendrá como punta de lanza la canción escrita por Ana Bárbara, Me sobran ganas; cuyo videoclip realizará su hijo Pedro Antonio Torres Méndez.

En entrevista con El Sol de México, anunció lo anterior tras la presentación de la telenovela de 200 episodios, que se repite por primera vez a 32 años de su lanzamiento. “Guillermo del Toro, quien tenía una empresa de efectos especiales en los 80, fue el que creó los pupilentes amarillos que me daban una mirada de hechicera”, compartió la actriz y cantante.

Lucía Méndez recordó que a raíz de dicha telenovela tanto a ella como a Yuri por su tema El apagón, las involucraron con sectas satánicas y ambas fueron a ver los supuestos líderes a la cárcel, para que ellos mismos desmintieran los rumores. “Diariamente íbamos con el procurador a fin de que emitiera un comunicado, que nosotras nada qué ver con las personas de las sectas", agregó.

Dijo que su nuevo tema tiene una dedicatoria especial, pues "ando mal de amores, ya no tengo pareja y a veces me deprimo cuando me acuerdo de él, se lo conté a mi comadre Ana Bárbara y ella me compuso esta canción".

La telenovela tendrá una gran exposición, pues “el canal tuvo un crecimiento de audiencia de lunes a viernes de un 24 por ciento en 2019, que nos da 32 millones de tele hogares en América Latina”, dijo en la presentación el director de Tlnovelas, Luis Luisillo Miguel. "Al incorporar a la programación El extraño retorno de Diana Salazar, no dudamos en alcanzar el número uno de audiencia de entre todas las empresas de televisión restringida, ya que actualmente somos el número dos", agregó el directivo, quien adelantó que este año producirá 200 horas de contenido original.