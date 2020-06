Luis Alberto Fernández el Charro Dorado

Si “los mexicanos nacemos donde nos da la… gana”, según Chavela Vargas, no es raro que Luis Alberto Fernández, quien lanzó el viernes su sencillo “Derrotas ajenas”, se sienta mexicano de corazón.

“Cuando nací lo único que se escuchaba en casa era José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández. Yo me creí que era música de mi país y me enamoré, por eso defiendo el género, amo vestir de charro y canto mariachi, soy cubano con sangre de charro”, dijo a Gossip el cantante oriundo de la Isla de la Juventud.

A los ocho años se echaba palomazos con su papá, a los 12 comenzó a tocar la guitarra y componer, a los 15 se lanzó como cantante y a los 19 ya llevaba su música hasta Rusia.

“Esta carrera me ha dado muchas cosas lindas, llevarme a Italia, a Francia, a Panamá, conocer el mundo, cantar la música que me gusta. Y como persona me ha retroalimentado para ser un mejor ser humano”, afirmó.

Más de 4 millones de vistas reporta en YouTube su anterior tema “Por si te falta algo en la cama”, que estrenó el 5 de enero.

“Son cosas de Dios, siempre se planifica el éxito, pero no es común dar en el clavo. Gracias a Dios esta canción está ganando terreno, está posicionada en los primeros lugares en Colombia, Panamá y Paraguay, en esos países voy a empezar mi gira a principios de julio, para terminar en México que es la casa del mariachi”, anunció.

Este éxito le ha abierto las puertas para lanzar “Derrotas ajenas” que es la continuidad de su nuevo álbum “Luis Alberto Fernández 2020”.

Desde casa, el cantante se mantiene activo en cuestión de trabajo, estoy grabando nuevo material, creando un nuevo género de mariachi con el productor Pepe Ortega, ganador de premios Grammy y Latin Grammy, haciendo mucho contenido y conciertos en Facebook Live para sus seguidores.

