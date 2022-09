Majo Aguilar fomenta la unidad en la música latina

Majo Aguilar admira mucho el trabajo musical que se hace en Latinoamérica, por lo que para su más reciente material discográfico, Una buena ranchera, se rodeó de compositores de otros países.

“Quería corresponder al amor que Centro y Sudamérica le dieron a Mi herencia, mi sangre (disco lanzado en 2021), tuve sorpresas bien bonitas, como primeros lugares en radio. Hay mucho talento en todo el continente, y quisimos enfocarnos en esa parte”, dice la cantante en entrevista con El Sol de México.

Este material discográfico, que funge como primera parte de uno que lanzará en noviembre, titulado Se canta con el corazón, cuenta con cinco temas, compuestos por autores provenientes de Ecuador, Perú, Colombia y Cuba.

Douglas Bastidas, Gian Marco Zignago, Luis Aniceto Egurrola Hinojosa, Omar Geles y Fernando Linares, son las figuras que colaboraron con Majo en este proyecto. En su opinión, esta cercanía con Latinoamérica se ha dado en gran medida gracias a las redes sociales.

“Me parece increíble, porque la función de las redes debería ser conectar. Cuando iniciaron estaban dividiendo un poquito, y siendo medio haters. Ahora siento que sigue así un poco, pero también está mucho más grande el espíritu de la unidad, de hacer, colaborar y de conectar”.

Aunque al inicio de su carrera Majo Aguilar se inclinó por la electrocumbia y la balada, afirma que el enfocarse hoy día en los géneros rancheros obedece a un proceso natural de evolución.

“Somos seres que vamos moviéndonos, si no, nos morimos, vamos evolucionando y cambiando. El mariachi siempre ha estado muy presente en mí, y después de grabar un EP que era como cumbia alternativa, me dieron ganas de grabar regional mexicano”, explicó.

La también compositora confesó que en un inicio tampoco quiso presentarse como una cantante regional ante el público, debido a que temía recibir comentarios de que sólo lo hacía por pertenecer a la dinastía Aguilar.

“No te voy a mentir, había esta onda y está inquietud, equivocadamente cosas que uno se pone, no quería que dijeran que lo hago porque toda mi familia se dedica a eso. Pero después me dije a mí misma, no puedo ir en contra de ello, si lo quiero hacer, adelante. Y ahora hay gente apoyando mi proyecto de una manera bien bonita”, finalizó. La cantante se presentará este 15 de septiembre en San Pedro Garza, Nuevo León; y en el Edomex el 29.