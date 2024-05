Todo "un soldado del amor" Mijares en el Palenque de la Feria Santa Rita 2024

José Manuel Mijares Morán, conocido artísticamente como Mijares fue el artista que se presentó el jueves en la noche en el Palenque de la Feria Santa Rita para cantarle al amor, donde el público presente en su concierto predominó la mujer, sobre todo muchas de ellas que crecieron con la música de este cantautor, quien salió a las 12:30 de la noche para entregarlo todo artísticamente.

La estrella abrió su con show los temas: “Si me enamoro”, melodía que fue un éxito en la década de los 70 por parte del grupo italiano Ricchi e Poveri, después le siguió con “No se murió el amor”, y “Corazón salvaje”, título de que llevó también una novela de Televisa con la actuación de Edith González y Eduardo Palomo, y estuvieron transmitiendo imágenes en las pantallas del Palenque, iniciando así un espectáculo lleno de romanticismo.

Por supuesto, el cantante desde su ingreso al redondel estuvo agradeciendo la presencia de sus fans esa noche, y una de ellas le llevó como regalo un ramo de rosas a lo que Mijares aceptó y apreció dicho detalle, asimismo, al estar interpretando uno de sus temas, le fue lanzado a la pista un sombrero negro, el cual al final de la melodía se lo colocó.

El artista salió con un traje negro y durante su concierto estuvo acompañado de aproximadamente 14 músicos, incluyendo los coristas, éstos últimos, después de que cantara media hora Mijares, tomaron el escenario para interpretar una melodía en inglés y le siguieron dos músicos, esto, con el objetivo de darle tiempo a la estrella de hacer un cambio de vestuario, quien portó ahora un “outfit” brilloso en color negro también.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Aunque el cantautor no llenó el recinto, los cientos de asistentes disfrutaron de principio a fin cada una de las melodías con las que Mijares se ha ganado un lugar en el mundo de la música, sobre todo en el género de la balada y pop, dejando huella con cada sencillo que ha dado a conocer a lo largo de 43 años de carrera en los cuales ha recibido innumerables premios como el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical.

Entre las mujeres presentes, algunas pasaban de los 50 años de edad, y este medio de comunicación le preguntó a una de ellas qué esperaba de este show: “Con que cante la melodía ‘El privilegio de amar’ me doy por bien servida y valdrá la pena mi gasto y desvelada, me trae bellos recuerdos, mi esposo me la cantaba en cada aniversario, enviudé hace 7 años, y el escuchar esa canción siento que lo tengo aquí a mi lado”.

Otra más indicó: “Procuro siempre venir a verlo cuando se presenta aquí en Chihuahua, la otra vez sí logré estar en su show cuando vino con Lucero, fue un espectáculo maravilloso que ofrecieron los dos, pero mi ídolo es Mijares, ya que, para mí, como él interpreta la balada me endulza el oído y muchos de sus temas me traen bellos recuerdos de mi juventud”.

Su carrera de álbumes y éxitos a nivel internacional es conocida por sus millones de simpatizantes quienes en cuanto escuchan temas como: "Para amarnos más", "Que nada nos separe ", "A corazón abierto", "Baño de mujeres", "Vive en mí", "El breve espacio", "Soldado del amor", "Uno entre mil", "El privilegio de amar" "Corazón salvaje", "Me acordaré de ti", "María bonita", "Encadenado", entre otros, identifican de inmediato a Mijares.