Nora González, lista para la ceremonia de premiación en los Grammy

La chihuahuense Nora González, nominada a los Latin Grammy en dos categorías: "Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi", con el álbum "Charra Millennial" y "Mejor Canción de Regional Mexicano" con el tema “Cicatrices” con la colaboración de Lupita Infante, ya se encuentra en Las Vegas, Nevada, EU, para participar en este evento a nivel internacional.

Pero ¿Quién es Nora González fuera de los escenarios?, en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua la parralense habla de su vida personal, señalando que la hace feliz el poder compartir su vida y lo que hace con la gente que quiere, así como sentirse apoyada, y del otro lado de la moneda, le molesta “que me queden mal, por ejemplo si voy a ir a cenar, no me importan que no vayan mientras me avisen pero que no lo hagan me choca”.

Asimismo, tiene mascotas que son dos perros Chihuahua que se llaman “Mila” y “Wifi”; su perfume favorito es Daisy de Marc; por otro lado, indica lo que la pone triste y melancólica: “No soy muy llorona y cuando lo hago es a solas, pero las lágrimas se me salen porque me puede mucho el estar tantos años fuera de mi casa, perderme fechas importantes como no estar el 10 de mayo con mi madre, un cumpleaños, que mis abuelos cada día son más grandes y no puedo compartir tiempo con ellos, ese tipo de sacrificios me puede mucho”

Uno de los momentos chuscos dice: “Una vez llegamos a Boston para amenizar en un festival, como de comida, nos presentamos ‘hola somos los músicos, dónde vamos a cantar’ y eran puros puestos de pescado, varias vitrinas con ese producto, el olor era demasiado asqueroso, y nos dicen pues ‘ahí canten entre los pescados, donde quieran’ y yo le digo ‘es en serio’ y me dicen ‘sí ahí caminen entre los pescados y vayan cantando’, pues ahí nos tienes interpretando melodías a los pescados muertos ja ja ja, hoy me da risa, pero fue algo humillante, aparte a mi amigo se le rompió una cuerda del violín y se escuchaba espantoso, pero estas experiencias a una la forjan”.

Como estudiante dio a conocer que era aplicada no de dieces, pero sí nueves, y de apodo le dicen “La Chamonilla” y mi familia me dice “Rata” y su bebida favorita es el té.

EN CORTO

Amor = Familia

Dios = Fe

Trabajo = Dedicación

Familia = Mi soporte

Amigos = Mi familia de elección

Lealtad = Esencial

Comida = Mexicana

Música = Ranchera