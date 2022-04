Ángela Aguilar reacciona a filtración de fotos: Me sentí vulnerada

“Me siento muy triste y muy vulnerable” son las palabras de Ángela Aguilar en un video compartido en su cuenta de Instagram, lamentando la filtración de fotografías hecho por el que dijo que se siente violentada, violada de la posibilidad de tener su propia privacidad y poder decidir sobre su cuerpo y su imagen.

Reconoce que fue su error al confiar en alguien que la traicionó y en quien no debió confiar.

Me duele haber sido defraudada por una persona que yo, la verdad, nunca en mi vida pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto… Esto es una invasión a mi privacidad, a mi derecho de poder escoger, qué anuncio, qué no anuncio, qué digo, qué no digo, qué saco, qué no saco, porque yo creo que me merezco esa opción.

La hija de Pepe Aguilar lamentó la divulgación de las imágenes, pues destacó que han afectado su carrera. “Me ha afectado económicamente, me ha afectado en mi vida personal, amorosa ni se diga. Qué cara le puedo dar a mi familia”.

“Mis papás siempre me enseñaron a mantenerme limpia de escándalos, limpia de cualquier cosa y hablar con mi voz, con mi música, que eso es lo que yo soy… Me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma”.

La joven intérprete dijo que se identifica con muchas mujeres que también han sido víctimas de este tipo de abuso, “porque hay muchas mujeres que casi se les acaba la vida con una imagen que fue publicada sin su consentimiento”.

Tengo que tomarme un tiempo para poder reevaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver cómo voy a proceder. Yo creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido, no se merecen esto y yo tampoco. Vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar en familia, con la gente que me quiere.

Destacó que sus padres le han enseñado a evitar los escándalos en su carrera como cantante, que inició a temprana edad y con la que ha cosechado grandes éxitos y algunos bochornosos momentos.

Lamentó haber defraudado la imagen que sus seguidores tienen de ella y aseguró que sigue siendo la misma.

La reacción de la hija de Pepe Aguilar se da luego de que se filtraran fotografías en donde se ve besando a René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, quien apenas anoche confirmó un noviazgo con ella.

