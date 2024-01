Cancelan cuenta de "X" de Dani Flow tras comentarios de abuso infantil y misóginos

El reguetonero Dani Flow que ha estado inmerso en la polémica en las últimas semanas, pidió una disculpa pública en su cuenta de TikTok, ahora por un tema relacionado con el abuso infantil, sin embargo, su cuenta de X fue suspendida, aunque no está claro si tiene que ver con esta situación.

OMG! Florencia Guillot pide perdón por normalizar grooming; buscará asesoría sobre abuso

Todo se originó debido a que según el cantante, un video antiguo en donde aparece en una batalla improvisada de freestyle fue sacado de contexto, y ahora está siendo tomado como una supuesta declaración.

"Mi primer round de fama llegó con mis freestyles, improvisando comedia o morbo. Esta rima específica se hizo famosa en redes sociales, como muchas otras de las locuras que improvisé, pero esta siendo recortada y presentada como si se trata de una declaración", señaló.

Cancelan cuenta de "X" de Dani Flow. | Foto: Captura de pantalla X

En el videoque data de 2019, Dani Flow improvisa acompañado de otros jóvenes y se le escucha decir "a mi hija jamás la tocaría, pero a sus amiguitas de la secundaría tal vez sí", lo que fue interpretado por usuarios de las redes sociales como un comentario en pro de la pedofilia.

Dani Flow se defiende ante las críticas

El “rey del morbo” pidió disculpas por las incomodidades que ha generado el material y aseguró que es algo que no haría en la vida real.

"Hago este video para pedir una sincera disculpa por algunos de los comentarios que he realizado y aclarar una situación puntual sobre un freestyle que hice hace muchos años", dijo el intérprete de "Reggaetón champagne" en su comunicado.

@daniflowoficial Comunicado. ♬ sonido original - Dani Flow

El joven de 27 años lamentó las desafortunadas palabras y aseguró que que el tema del abuso sexual infantil no podía ser usado como una broma.

"El abuso sexual no es broma, esa línea no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición final y oficial sobre el tema", dijo Dani Flow.

También aprovechó para mencionar otro comentario que realizó en contra del movimiento feminista y dudar del caso de Nath Campos, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual, y aseguró que buscaría trabajar en el tema para reducir su ignorancia al respecto.

"No debí haber hablado al respecto, sino buscar informarme más; lo cual haré en pro de mi persona y mi familia. Para que no quede duda, desde siempre apoyo a toda persona que busque igualdad de derechos", finalizó el cantante.