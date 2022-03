Luis de Llano y otros: entrevistas de Yordi Rosado que terminaron en polémica

Muchos le critican, mientras otros más le siguen, lo cierto es que Yordi Rosado, mejor conocido por su participación en programas como Otro Rollo y Big Brother, es considerado uno de los mejores productores y conductores de televisión, que le ha sacado la sopa a más de un famoso en sus entrevistas.

Te puede interesar: Actrices y cantantes se solidarizan con Sasha Sokol

Y es que, desde septiembre de 2020, el conductor lanzó en YouTube “En entrevista con Yordi Rosado” un programa que se ha convertido en el favorito de muchos, ya sea por las polémicas confesiones o las divertidas anécdotas, motivo por el cual, el comunicador ha logrado reunir poco más de 2 millones de seguidores en su canal de entrevistas.

OMG! ¿Luis de Llano podría ir a la cárcel por estupro? La fiscalía de la CDMX se contactó con Sasha

No obstante, no todo ha sido aplausos y risas, ya que en los últimos meses sus entrevistas con figuras como Andrés García, Roberto Palazuelos y hasta Alex Marín, han generado gran polémica tras sus declaraciones, pues en muchos casos han confesado engaños, mentiras y hasta delitos; por tal motivo, en El Sol de Puebla, hemos hecho un recuento con las entrevistas que más escándalo han ocasionado.

LUIS DE LLANO

En su más reciente programa tuvo como invitado al productor creativo, musical y de televisión, Luis de Llano Macedo, quien causó un verdadero revuelo, ya que en su entrevista confesó que sí tuvo un romance con Sasha Sokol, mismo que duró seis meses, porque realmente estaba enamorado de ella, aunque la cantante confesó que fueron cuatro años; el pequeño detalle está en que se le olvidó aclarar que ella tenía 14 años y él 39.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”, confesó, luego de agregar que es un tema del que no quiere hablar porque luego “la victimizan a ella”, cuando no es así.

Es importante recordar que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la ex Timbiriche Sasha Sokol rompió el silencio y denunció a de Llano por presunto abuso, confesión que realizó a través de una publicación en su Twitter.

ROBERTO PALAZUELOS

En la entrevista, el actor y empresario Roberto Palazuelos reveló que portaba un arma con permiso de la Secretaría de Defensa Nacional, misma que usó mientras participaba en una balacera que terminó en la muerte de dos personas. Este hecho, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, le valió perder la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo por parte de Movimiento Ciudadano.

ANDRÉS GARCÍA

Andrés García fue otro de los que se enredó en la polémica ya que, en una entrevista más de Rosado, el actor de 79 años sacó un arma y disparó en tres ocasiones al aire. Posteriormente, Yordi preguntó si mató a alguien al disparar el arma a lo cual García respondió: “Si te contesto eso te tengo que matar”, a lo que el conductor se rio y le dijo que dejaran el arma en otro lado.

ALEX MARÍN "EL REY MIDAS DEL PORNO"

Otra de las más de las entrevistas escandalosas fue la de “El rey midas del porno”, como llamó Yordi al productor Alex Marín, a quien lo entrevistó junto a las actrices Mia Marín, Giselle Montes y Yamileth Ramírez. En la conversación las actrices cuentan la historia de cómo conocieron a Alex: Mía tenía 17 años cuando conoció a Alex de 30 años.

La forma en cómo relataron, entre risas y sin tomar el tema en serio, las historias que tuvieron su origen en un ambiente violento, molestaron al movimiento Marea Verde y la Escuela de Pensamiento Feminista LUNA, pues las feministas argumentaron que las declaraciones de los entrevistados promueven el proxenetismo y la explotación sexual.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music