Me disculpé con Adrián Marcelo porque AAA me obligó: Chessman

La solicitud de Adrián Marcelo se cumplió luego de algunos días. El luchador Chessman estuvo en Monterrey para ofrecer una disculpa pública tras haber dado una bofetada al influecer durante la celebración del evento ‘The World is a Vampire’.

El gladiador dejó claro en el espacio que se le brindó que no tenía el interés de ofrecer una disculpa, pero apareció ante las cámaras porque se lo solicitó la empresa para la que trabaja.

“No quiero ni mencionarlo, una persona irrespetuosa no tiene cabida en estos programas. Yo vengo a pedir una disculpa a Multimedios de parte de la Lucha Libre Triple A porque son dos empresas muy fuertes a nivel mundial”, mencionó Chessman.

El luchador Chessman ofrece disculpas a Grupo MULTIMEDIOS tras la agresión contra Adrián Marcelo.#TelediarioNocturno pic.twitter.com/BSbtM6azJb — @telediario (@telediario) March 14, 2023

El ‘asesino de la luz roja’ mencionó que muchos aficionados lo han felicitado al considerar que Adrián Marcelo es alguien que constantemente es irrespetuoso, incluso agregó que un entrevistador respetuoso no habría terminado en la situación que se viralizó.

“¿A caso esta persona se ha disculpado con toda la gente que ha ofendido? ¿Sabes cuántos de sus seguidores me han amenazado me han mentado la madre, me han dicho mil cosas? ¿Sabes cuántos me han felicitado por hacer eso? Multimedios perdón, la actuación que tuve no fue la apta pero si hubiera sido una persona de respeto no hubiera pasado nada”,dijo en Telediario Monterrey.





Chessman aseguró que lo obligaron

El luchador originario de Nicolás Romero aseguró que la Triple A lo obligó a ofrecer una disculpa, pero si no fuera por el convenio laboral que existe entre ambas, no le habría ofrecido a Multimedios nada.

“No es muy grato (venir a Monterrey), estoy aquí por mi empresa Triple A me obligó, si por mi fuera no estuviera yo aquí para pedir una disculpa a…¿cómo se llama esa persona?, pero si él fuera luchador jamás lo haría”, cerró.