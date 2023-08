Participará modelo chihuahuense en la Semana de la Moda de Milán

La modelo Valeria Valverde, de 21 años de edad, se encuentra preparando maletas para viajar a Italia, ya que participará en la Semana de la Moda de Milán que se realizará del 18 al 25 de septiembre próximo, abriendo así las puertas de las pasarelas en el Continente Europeo para las chihuahuenses.

La joven es estudiante de la carrera de Arquitectura en el Tec de Monterrey, y domina los idiomas inglés, español y lo básico del italiano, quien habló con El Heraldo de Chihuahua sobre su carrera, proyectos y esta nueva experiencia que está por vivir.

“Hace poco inicié en el modelaje profesional, fue aquí en el estado de Chihuahua, al poco tiempo se presentó en la entidad una agencia de la Ciudad de México, GH Entertainment, para hacer castings, apliqué y me quedé, luego me voy a la CDMX donde permanezco un lapso de tres semanas, tiempo en el cual decido hacer castings internacionales, inmediatamente quedé con la agencia de Milán y me jalan para la Semana de la Moda el Fashion Week, la empresa se llama Sophie Models, y por todo lo anterior, pues obviamente estamos muy contentos la compañía y mi familia ya es poco el tiempo que llevo en el modelaje y que se presenten todas estas oportunidades estoy muy agradecida, y es a finales de este mes que me voy a Milán”, dijo.

Milán Fashion Week 2023 inicia el 18 de septiembre y finaliza el 25 de ese mes, sin embargo, la joven modelo indicó que estará unos días antes de que empiece la semana de la moda para pulir detalles.

Asimismo, expresó sobre su trayectoria: “Participé en Mexicana Universal que es Nuestra Belleza aquí en Chihuahua en la edición 2021 y quedé como suplente a nivel estatal, a partir de ahí me jalaron como imagen de salones de belleza o boutiques, y ahí me empezó a interesar mucho el modelaje.

Valeria Valverde. Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Cuando recibí la noticia, que fue ahí mismo en el casting, que iba a la Ciudad de México me dio más miedo que otra cosa porque yo no esperaba que fuera muy pronto este logro, ya que era mi primer casting en mi vida, finalmente me fui, siendo una gran experiencia, aprendí mucho y ahora estoy muy segura; fuera de todo lo que cuentan que les da mucho miedo, como que todavía aquí nos falta más conocer y aprender, gracias a Dios me tocó muy buena agencia, todo súper bien.

“Y cuando me comunicaron lo de Milán, dije ¡cómo tan pronto!, siento que se me han presentando las oportunidades muy rápido, pero ya cuando lo asimilas te emocionas mucho.

“Ahora que regresé de la Ciudad de México, las niñas de la agencia luego luego me contactaron para que les despejara varias dudas y yo por supuesto con mucho gusto lo hice, ya que cuando yo me fui a México no hubo nadie que me orientara, entonces ahorita les estoy enseñando de lo que aprendí como clases de pasarela, seguridad, que es la base de todo, proyección para pararse en público y lograr lo que el cliente desea que la modelo proyecte, maquillaje para sesión de fotos, cómo presentarse en un casting, entre otras clases.

“Por otro lado, aplaudo la inclusión de todo tipo de cuerpo en el mundo de la moda que se ha hecho en los últimos años, está padrísimo, ahora sí nadie se siente menos, y yo lo he visto, ya que en la agencia observo chicas altas, chaparritas, delgadas, de todo, y eso es muy padre porque todas entran en su papel y se sienten muy seguras de sí mismas y eso es lo que importa hoy.

“Yo les digo a las chicas que para lograr sus sueños que no le tengan miedo a nada, ya que salir de la zona confort las lleva a cosas más increíbles y extraordinarias, las animo a que hagan lo que quieren, que si tienen la espinita de algo háganlo ahorita que están jóvenes, tienen el tiempo y la oportunidad y qué mejor que los padres las apoyen, como ha sido en mi caso”, dio a conocer.

Finalmente declaró que una mujer para estar en el mundo de las pasarelas debe ser muy segura, independiente, “porque te manejas en un mundo tu sola, debe estar abierta a conocer nuevas y todo tipo de personas, pero sobre todo la seguridad, y estar con la mentalidad de aprender siempre, aunque tengan experiencia, todos los días se aprende algo nuevo y siempre ser humilde”.